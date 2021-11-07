Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.10.2021)

7 ноября 2021 10:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.10.2021)
Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.10.2021)
пресс-служба канала СТБ

26 октября на СТБ вышел 18 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 18 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 18 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Вике 25 лет, и она активно ведет свой блог в Instagram, в котором уже практически сто тысяч подписчиков. Там она с удовольствием делится своей жизнью, ничего особенно не скрывая. Вместе с мужем Игорем участница проекта Супермама 2021 воспитывает дочку Полину и старается ни в чем не ограничивать ребенка. Девочка активно знакомится с окружающим миром, разбивает коленки и не боится кататься с самых высоких горок не детской площадке. Но не покажется ли конкуренткам Вики такой подход к воспитанию дочери безответственным?

18 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.

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