Супермама 4 сезон: смотреть онлайн 18 выпуск (эфир от 26.10.2021)

26 октября на СТБ вышел 18 выпуск шоу Супермама 4 сезон. 18 выпуск шоу Супермама 4 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 18 выпуске шоу Супермама 4 сезон

Вике 25 лет, и она активно ведет свой блог в Instagram, в котором уже практически сто тысяч подписчиков. Там она с удовольствием делится своей жизнью, ничего особенно не скрывая. Вместе с мужем Игорем участница проекта Супермама 2021 воспитывает дочку Полину и старается ни в чем не ограничивать ребенка. Девочка активно знакомится с окружающим миром, разбивает коленки и не боится кататься с самых высоких горок не детской площадке. Но не покажется ли конкуренткам Вики такой подход к воспитанию дочери безответственным?

18 выпуск 4 сезона шоу Супермама смотрите онлайн на tv.ua.