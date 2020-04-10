Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии

10 апреля 2020 17:40 Юлия Крутиева
Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии
Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии
пресс-служба

Театр «Мизантроп» всегда делает то, чего от него не ждут.

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Новый спектакль «Игрушки Люшера» не станет исключением из правил. Команда представляет онлайн психодраму для одного зрителя и одного актера. Спектакль проводится в ZOOM конференции и доступен для посещения каждому с 13 апреля 2020 года.

Сейчас театр по всему миру остался без привычной сценической практики: зритель полностью лишен возможности физически присутствовать и взаимодействовать с произведением. Нам предлагают лишь архивные съемки или трансляции репертуарных спектаклей, которые проводятся в пустом зале, а в сеть передаются их медиа симулякры.

Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии / пресс-служба
Театр «Мизантроп», который и прежде не боялся экспериментов, находит уникальное решение, способное помочь зрителю действительно оказаться в театре. Прецедент от Misanthrope Theatre, спектакль «Игрушки Люшера», проводится исключительно в сети.

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Это онлайн-утопия о жизни во время самоизоляции. Это сеанс один на один с психотерапевтом, который будет работать с вашим личным ощущением реальности, вашими страхами и переживаниями сегодня.

Главное преимущество спектакля в том, что он разработан для онлайн-коммуникации со зрителем и останется таковым после того, как все вернется в прежнюю форму существования.

Мы, как всегда, планируем ни с чем не сравнимый опыт, который, в первую очередь, хотим переживать сами и предлагаем вам включаться в этот экспириенс,
 – говорит режиссер Илья Мощицкий. 
Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии / пресс-служба

Механика проекта:

Зритель находится у себя дома, на работе или в гостях. У зрителя есть планшет, ноутбук или телефон и возможность остаться в одиночестве.

Зритель заходит на сайт спектакля:  http://luchersgame.com/ , где получает исчерпывающую информацию  о принципах взаимодействия, легенде, на которой построено действие, возможностях выбора перформера, удобном времени проведения спектакля, покупки билета. 

Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии / пресс-служба

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Зрителю высылается письмо с подробными инструкциями и ссылкой на зум конференцию.

В выбранное время зритель кликает на ссылку и становится реципиентом проекта «Игрушки Люшера».

Описание дальнейшего действия останется за пределами индивидуального опыта каждого из участников спектакля. 

Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии / пресс-служба

Легенда, на которой строится действие:

Спектакль является онлайн-сессией психологической помощи в мире, охваченном пандемией. В нём почти все процессы перекочевали в сеть, но это только усугубило чувство тревоги и незащищенности у людей.

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Находясь у себя дома, люди постоянно испытывают страх перед действительностью: вариации фобий, растущих по экспоненте, стали основной проблемой нового времени и привели к тому, что реципиенты без помощи специалиста не могут справиться с тревожностью, прилипают к экранам своих гаджетов, не в силах сдвинуться с места. Они наблюдают только за тем, как развивается ситуация с заражением и умирают не от вируса и воспаления лёгких, а от нервного истощения.

Самой авторитетной и прибыльной профессией во время пандемии стали онлайн-психологи, которые буквально пошагово занимаются жизнью своих подопечных. Имея в своем арсенале мощный инструментарий психотерапевтических онлайн-практик, психологи повышают качество жизни выживающих по разумному прейскуранту. 

Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии / пресс-служба

Команда проекта: Илья Мощицкий, Дмитрий Саратский, Анна Завальская, Алишер Умаров, Дмитрий Оцупок, Екатерина Крамаренко, Анастасия Балуева.

Спектакль проводится на русском языке.

P.S. Спектакль заявлен как участник спонтанной программы международного летнего  фестиваля искусств «Точка доступа».

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Стоит отметить, что в декабре 2019 года театр «Мизантроп» полностью отказался от репертуарной системы, закрыл все свои действующие спектакли. Затем предложил украинскому театральному сообществу радикально поговорить о современном искусстве в Театре на Подоле, представив премьерную постановку «Дуб Майкла Крейг Мартина» и перфолекцию культуртрегера из Санкт-Петербурга Виктора Вилисова.

После чего команда создателей на неопределенный период умышленно ушла в тень, чтобы не нарушить свой основой кодекс: задавать тренды и векторы, навсегда отказываясь от того, что однажды пройдено и более не соответствует времени. 

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