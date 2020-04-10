Игрушки Люшера от театра Мизантроп: уникальный онлайн-спектакль с эффектом психотерапии
Театр «Мизантроп» всегда делает то, чего от него не ждут.
Сейчас театр по всему миру остался без привычной сценической практики: зритель полностью лишен возможности физически присутствовать и взаимодействовать с произведением. Нам предлагают лишь архивные съемки или трансляции репертуарных спектаклей, которые проводятся в пустом зале, а в сеть передаются их медиа симулякры.
Главное преимущество спектакля в том, что он разработан для онлайн-коммуникации со зрителем и останется таковым после того, как все вернется в прежнюю форму существования.
Мы, как всегда, планируем ни с чем не сравнимый опыт, который, в первую очередь, хотим переживать сами и предлагаем вам включаться в этот экспириенс,– говорит режиссер Илья Мощицкий.
Механика проекта:
Зритель находится у себя дома, на работе или в гостях. У зрителя есть планшет, ноутбук или телефон и возможность остаться в одиночестве.
Зритель заходит на сайт спектакля: http://luchersgame.com/ , где получает исчерпывающую информацию о принципах взаимодействия, легенде, на которой построено действие, возможностях выбора перформера, удобном времени проведения спектакля, покупки билета.
В выбранное время зритель кликает на ссылку и становится реципиентом проекта «Игрушки Люшера».
Описание дальнейшего действия останется за пределами индивидуального опыта каждого из участников спектакля.
Легенда, на которой строится действие:
Спектакль является онлайн-сессией психологической помощи в мире, охваченном пандемией. В нём почти все процессы перекочевали в сеть, но это только усугубило чувство тревоги и незащищенности у людей.
Самой авторитетной и прибыльной профессией во время пандемии стали онлайн-психологи, которые буквально пошагово занимаются жизнью своих подопечных. Имея в своем арсенале мощный инструментарий психотерапевтических онлайн-практик, психологи повышают качество жизни выживающих по разумному прейскуранту.
Команда проекта: Илья Мощицкий, Дмитрий Саратский, Анна Завальская, Алишер Умаров, Дмитрий Оцупок, Екатерина Крамаренко, Анастасия Балуева.
Спектакль проводится на русском языке.
P.S. Спектакль заявлен как участник спонтанной программы международного летнего фестиваля искусств «Точка доступа».
После чего команда создателей на неопределенный период умышленно ушла в тень, чтобы не нарушить свой основой кодекс: задавать тренды и векторы, навсегда отказываясь от того, что однажды пройдено и более не соответствует времени.