MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»

20 серпня 2025 15:14 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Одна думка про дует – і Всесвіт відповів. MÉLOVIN і Lama об’єднали свої мегахіти у пісні «Мені так треба Вітрила!» Що за містика пов’язала артистів та як одне дерево в Одесі стало точкою перетину двох історій?

Деякі зустрічі не випадкові – це довело особисте знайомство одного із найяскравіших і найхаризматичніших артистів сучасної української сцени MÉLOVIN та Lama, легенди та розкоші української музики. Артист довго виношував ідею дуету, і варто було лише написати, як відповідь прийшла миттєво. Перша зустріч мала бути короткою – обговорення, музичні плани. Але замість звичайної розмови артисти усвідомили дивне відчуття близькості, ніби вони знали одне одного завжди.

«Я відчув, що маю написати Наталії, і у відповідь побачив її зацікавленість. А коли ми зустрілися – все було вирішено. Ми відчули одне одного на іншому рівні, і одразу ж зрозуміли, як маємо рухатися творчо. Під час тієї зустрічі я чимало разів дивувався: як ми схожі. У Наталії було щось дуже знайоме, ніби я дивився на себе, а вже потім зʼясувалося, що і наші пісні мають звʼязок», – пригадав MÉLOVIN.

Так народилася пісня «Мені так треба Вітрила!» – нове життя двох культових хітів, що поєднали покоління, стилі, енергії. 

Але найцікавіше почалося, коли артисти вирішили знімати кліп. Обоє в конкретні дні опинилися в Одесі. Обоє, з однією лише різницею в 15 років, писали свої хіти в мальовничому куточку біля моря. Десятиліття між цими історіями зникли, ніби їх зʼєднав невидимий вузол.

«Мел пообіцяв показати місце, де створював «Вітрила». І коли ми туди приїхали, я просто завмерла. Це було те саме дерево, біля якого я колись писала слова пісні «Мені так треба». Це неможливо забути. Мені здалося, що не минуло й дня з того моменту. Я просто вчора сиділа на цьому місці і писала всім відомі слова», – поділилася Lama. 

Дерево в кліпі стало більше, ніж фоном – це символ зустрічі двох світів. Усе в кліпі про це: неможливість розʼєднати те, що колись поєднала доля, і шлях до гармонії, який проходять двоє, щоб зрозуміти – сила не в свободі, а в єдності. 

А обʼєднало артистів чимало речей, зокрема, містика, нотки якої теж читаються у відеороботі – Lama вірить у знаки та бачить віщі сни, MÉLOVIN слухає інтуїцію, яка ще ніколи його не підводила. «Мабуть, у кожного з нас є свій дар, але справжні чудеса трапляються тоді, коли ці дари зустрічаються», – впевнені артисти.

