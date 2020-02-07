KAZKA презентует клип на песню «Літаки»

Клип опубликовали на канале KAZKA в YouTube

Песня «Літаки» феномена украинской сцены, группы KAZKA , вышедшая в конце прошлого года, наконец получила официальный клип. В него вошли эксклюзивные кадры из новой украинской романтической комедии «Побачення у Вегасі».Съемки многих сцен фильма, которые попали в клип песни «Літаки», проходили в Лас-Вегасе, в пустынях Калифорнии, в городе Ланкастер, а также на известном на весь мир пляже Venice Beach.

«Всегда хотела услышать нашу песню на сеансе в кинотеатре, полететь на свидание в Вегас и создать саундтрек к крутому фильму, поэтому этот опыт – идеальное комбо! Спасибо команде фильма за то, что на одной волне и с улыбкой на лице воплощаете мечты в жизнь. Надеюсь, зрителям понравится кино и, конечно, музыкальное сопровождение к нему. А пока - полетели смотреть наш общий клип на песню ЛІТАКИ. Спойлер: благодаря клипу еще раз убедилась в том, что Дима и Никита - еще и крутые танцоры», - комментирует Александра Зарицкая, вокалистка группы.

«Літаки – одна из самых романтичных песен нашего второго альбома NIRVANA, ведь ни один энергетический напиток не способен дать крылья так, как это делает любовь в сердце! Проверено на себе», – говорит Никита Будаш, мультиинструменталист группы KAZKA.

«Летайте, влюбляйтесь, смотрите видеоклип KAZKA на песню ЛІТАКИ и премьеру «Побачення у Вегасі» во всех кинотеатрах страны», – призывает Дмитрий Мазуряк, духовые.

Песня «ЛІТАКИ» вошла в новый альбом группы - Nirvana. Концерт в поддержку альбома состоится в киевском Дворце Спорта 4 марта – за день до официального выхода «Побачення у Вегасі» в широкий прокат.

Напомним,