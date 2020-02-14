Романтично-лірична добірка від JULIKa в День всіх закоханих

Эксклюзив 14 февраля 2020 08:30 Юлия Крутиева
Романтично-лірична добірка від JULIKa в День всіх закоханих
Певец JULIK
пресс-служба

У день закоханих пропонуємо насолодитись та зарядитись чудовим музичним настроєм від JULIKa, який точно знає що означає слово «кохання».

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Одразу дві пісні про кохання є у творчому доробку Julika! Саме кохання надихає артиста на пісенні звершення! 

А все розпочалось із першої композиції «Та яку люблю», яку артист написав у дорозі на концерт, надихнувшись спогадами про свою кохану дружину!

Трек «Та яку люблю» народився у дорозі на Закарпатську область, куди їхав із DJ-сетом в один із нічних клубів, – розповів артист. – Неймовріні краєвиди, незабутні спогади - стали опорою у написанні цієї пісні. Простота у всьому, мабуть, і є тією рушіною силою, яка надихає!

Опісля «Та яку люблю» за короткий проміжок часу співак презентував ще одну пісню, яка має символічну назву «Щастя».

Щастя у кожного своє! Його не буває забагато. Воно збагачує наше життя посмішкою, теплим словом та просто з ним легше жити. А отримати його дуже просто – треба знайти свою людину, яка буде з тобою за будь-яких обставин,
– зазначив співак.

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Трек «Щастя» розповідає про простоту спілкування двох закоханих сердець, які отримують задоволення від спільного проведенння часу. Не дарма у пісні є такий рядок: «...Дякую, що ти є». За словами артиста, ці слова ми вкрай рідко говоримо, а Вони є ключовими у стосунках двох закоханних сердець.

Кохайте та будьте коханими, підтримка близької людини поруч є дуже важливою! Дякуйте та цінуйте не лише у це свято але й повсякчас,
– сказав JULIK.

Нагадаємо,

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