Романтично-лірична добірка від JULIKa в День всіх закоханих
У день закоханих пропонуємо насолодитись та зарядитись чудовим музичним настроєм від JULIKa, який точно знає що означає слово «кохання».
А все розпочалось із першої композиції «Та яку люблю», яку артист написав у дорозі на концерт, надихнувшись спогадами про свою кохану дружину!
Трек «Та яку люблю» народився у дорозі на Закарпатську область, куди їхав із DJ-сетом в один із нічних клубів, – розповів артист. – Неймовріні краєвиди, незабутні спогади - стали опорою у написанні цієї пісні. Простота у всьому, мабуть, і є тією рушіною силою, яка надихає!
Опісля «Та яку люблю» за короткий проміжок часу співак презентував ще одну пісню, яка має символічну назву «Щастя».
Щастя у кожного своє! Його не буває забагато. Воно збагачує наше життя посмішкою, теплим словом та просто з ним легше жити. А отримати його дуже просто – треба знайти свою людину, яка буде з тобою за будь-яких обставин,– зазначив співак.
Кохайте та будьте коханими, підтримка близької людини поруч є дуже важливою! Дякуйте та цінуйте не лише у це свято але й повсякчас,– сказав JULIK.
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