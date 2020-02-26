Дуэт EDGAR&EMMA представили клубную версию трека "Мамо, я п'яна"

26 февраля 2020 15:59 Юлия Крутиева
Дуэт EDGAR&EMMA представили клубную версию трека
EDGAR&EMMA
пресс-служба

Автором ремикса выступил украинский диджей и саундпродюсером BELAHA (Сергей Белашко).

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Впервые трек прозвучал в лайв-версии на радио Kiss FM в рамках диджей сета BELAHA.

Услышав песню - сразу представил себе финальное звучание ремикса. Мы сотрудничаем впервые, но я уверен, в дальнейшем нас ждет много треков в танцевальных стилях. Это хороший способ подчеркнуть работы EDGAR&EMMA эксклюзивным звучанием,
- комментирует Сергей Белашко.

EDGAR&EMMA / пресс-служба

Мы поняли друг друга с полуслова и ремикс создавался налегке. Песня стала быстрее, а клубный проигрыш очень качает . Мы уверены, что трек найдет хорошие отзывы у наших слушателей,
- говорят EDGAR&EMMA.

Послушать ремикс "Мамо, я п'яна" можно на официальных ресурсах дуэта  EDGAR&EMMA и BELAHA , а также других музыкальных площадках. Напомним, что трек "Мамо, я п'яна" был представлен вначале зимы на всех топовых радиостанциях Украины.

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BELAHA (наст. имя Сергей Белашко) -  диджей, музыкант и саундпродюссер.  С 2008 года Belaha ведёт сольную карьеру, является резидентом лейбла "Linnem Records".  Композиции, написанные Belaha, регулярно попадают в плей листы топ диджеев и звучат во множистве клубов городов Украины, а танцевальные ремиксы занимают высокие места в топ-чартах  на радио Kiss FM.  С февраля 2010 года - резидент радио "MaLiNa_FM", с января 2011 года - резидент радио "Route FM" (ранее "Warold FM"), вещающем при поддержке Аbove And Beyond и Markus Shulz, на которых ведёт своё авторское радио-шоу "Hypnotic Trance".   Ведёт активную клубную деятельность и участвует во множестве музыкальных фестивалей.

Напомним,

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