Дуэт EDGAR&EMMA представили клубную версию трека "Мамо, я п'яна"
Автором ремикса выступил украинский диджей и саундпродюсером BELAHA (Сергей Белашко).
Услышав песню - сразу представил себе финальное звучание ремикса. Мы сотрудничаем впервые, но я уверен, в дальнейшем нас ждет много треков в танцевальных стилях. Это хороший способ подчеркнуть работы EDGAR&EMMA эксклюзивным звучанием,- комментирует Сергей Белашко.
Мы поняли друг друга с полуслова и ремикс создавался налегке. Песня стала быстрее, а клубный проигрыш очень качает . Мы уверены, что трек найдет хорошие отзывы у наших слушателей,- говорят EDGAR&EMMA.
Послушать ремикс "Мамо, я п'яна" можно на официальных ресурсах дуэта EDGAR&EMMA и BELAHA , а также других музыкальных площадках. Напомним, что трек "Мамо, я п'яна" был представлен вначале зимы на всех топовых радиостанциях Украины.
Напомним,