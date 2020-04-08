Швейцарская певица родом из Украины Bronza презентовала клип

8 апреля 2020 19:07 Александр Кива
Швейцарская певица родом из Украины Bronza презентовала клип
Швейцарская певица родом из Украины Bronza презентовала клип
пресс-служба

Всего за несколько дней музыкальную работу певицы Bronza на YouTube посмотрели свыше 300 000 раз.

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Новый клип Bronza выпустила в первых числах апреля, в самый разгар карантина из-за коронавируса. Несмотря на напряженную ситуацию, фанаты певицы живо отреагировали на новый клип. Любовь, легкость и нежность, демонстрируемые в видео, пришлись многим по душе и позволили почувствовать себя лучше. 

Как и всегда, автором и слов, и музыки выступила сама Bronza (ее настоящее имя – Галина Аверченкова). 

Идея клипа и образ песни певица придумала вместе с любимым супругом Валерием, он же монтировал и наводил блеск на видео, а с обработкой песни Bronza помогли опытные музыканты, аранжировщики, которые в свое время работали с песнями Светланы Лободы, Артик Асти, Артёма Качера и других популярных исполнителей. На выходе получился оригинальный трек, который не оставляет равнодушными слушателей. 

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Местом съемок выбрали круизный лайнер, команда сумела покинуть Италию до окончательного закрытия границ, а в процессе, ребята, конечно же, не забывали о мерах предосторожности, поэтому никто не заразился коронавирусом.

Напомним, 

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