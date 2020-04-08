Швейцарская певица родом из Украины Bronza презентовала клип
Всего за несколько дней музыкальную работу певицы Bronza на YouTube посмотрели свыше 300 000 раз.
Как и всегда, автором и слов, и музыки выступила сама Bronza (ее настоящее имя – Галина Аверченкова).
Идея клипа и образ песни певица придумала вместе с любимым супругом Валерием, он же монтировал и наводил блеск на видео, а с обработкой песни Bronza помогли опытные музыканты, аранжировщики, которые в свое время работали с песнями Светланы Лободы, Артик Асти, Артёма Качера и других популярных исполнителей. На выходе получился оригинальный трек, который не оставляет равнодушными слушателей.
Напомним,
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