MACHETE снял клип за 40 минут на крыше киевской высотки
Известный музыкант и солист группы MACHETE Ярослав Малый, накануне презентации нового альбома I'MPULS, которая состоится 7 марта в Stereo Plaza, снял видео на украинский трек «Життя Того Варте».
На протяжении всего видео солист группы MACHETE с гитарой появляется на фоне самых живописных видов Киева.
Мы снимали на крыше дома, который находится на второй линии Днепра. Это очень элитное здание, туда невозможно попасть, но наш друг купил там квартиру, с выходом на террасу, и мы этим воспользовались,- признался Кадим Тарасов.
Вышло легко и по-дружески. Хотелось просто показать Киев. Мы поставили Ярослава, дали ему гитару в руки, соединили их вместе и снять клип,- заключил Кадимов.
Мы готовим большое шоу, световое и звуковое. На сцене будет пять музыкантов и еще одни гость, который прилетит из Франции, он - первая скрипка Брюссельского симфонического оркестра, мы сыграем с ним несколько треков. У нас украинские музыканты, молодые, фантастические, они еще нигде особо не светились, но при этом в чувстве вкуса и музыки, лучшие на сегодняшний день. Я горжусь, что мы работаем вместе,- поделился солист группы MACHETE.
Напомним,