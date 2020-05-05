Трехкратный номинант Grammy стал саундпродюсером украинского певца

5 мая 2020 14:20 Юлия Крутиева
Трехкратный номинант Grammy стал саундпродюсером украинского певца

Украинский певец Сергей Мироненко порадует своих поклонников качественно новым звучанием любимого трека.

Читайте такжеМузыка группы Сloudless звучит саундтреками в шоу Холостяк-10
Итальянский диджей, основатель европейского техно и хауса Лука Претолези спродюсировал 8D-трек «Талая вода». В начале апреля артист уже презентовал композицию и клип на нее, в котором сыграли звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина и украинский телеведущий, обладатель титулов "Мистер Украина-2014" и "Mister Sea World-2018" Богдан Юсипчук.

«Талая вода» – это первая песня украинского исполнителя в формате 8D-аудио. Подобная музыка уже набирает сотни тысяч просмотров и прослушиваний в YouTube и Soundcloud. По сути, слушатель находится в центре "акустической сферы", по краям которой расставлены источники звука. Звук поступает с восьми направлений: слева, справа, спереди, сзади, плюс четыре комбинации. Прослушивая композицию в наушниках, вы слышите объемный звук, словно на живом концерте, когда колонки расположены у вас над ухом.

Лука Претолези 3 раза номинировался на премию "Grammy" и работал с такими артистами, как Diplo & Major Lazer, Стив Аоки, Above & Beyond, Бенни Бенасси. Сергей Мироненко – первый украинский артист, с которым работает итальянский саундпродюсер.

Напомним,

Облако тегов

музыка песни новости музыки Сергей Мироненко

Материалы по теме

ТОП блогер Діма Варварук зробив неможливе, презентувавши трек
Меломан

ТОП блогер Діма Варварук зробив неможливе, презентувавши трек
LOBODA представила особенно чувственную песню Мой
Меломан

LOBODA представила особенно чувственную песню Мой
Горячая вечеринка: М1 приглашает вместе отметить день рождения NK | Насти Каменских
Анонсы на ТВ

Горячая вечеринка: М1 приглашает вместе отметить день рождения NK | Насти Каменских
Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)
Еда и рецепты

Крок Мадам с соусом бешамель на завтрак (рецепт)

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Від пацанки до панянки-4: битва сезонов – на проект вернули опытных пацанок из прошлых сезонов

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 02.05.2020)
Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)

Одруження наосліп-6: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 28.04.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK