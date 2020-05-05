Трехкратный номинант Grammy стал саундпродюсером украинского певца
Украинский певец Сергей Мироненко порадует своих поклонников качественно новым звучанием любимого трека.
«Талая вода» – это первая песня украинского исполнителя в формате 8D-аудио. Подобная музыка уже набирает сотни тысяч просмотров и прослушиваний в YouTube и Soundcloud. По сути, слушатель находится в центре "акустической сферы", по краям которой расставлены источники звука. Звук поступает с восьми направлений: слева, справа, спереди, сзади, плюс четыре комбинации. Прослушивая композицию в наушниках, вы слышите объемный звук, словно на живом концерте, когда колонки расположены у вас над ухом.
Напомним,