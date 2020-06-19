TAYANNA презентовала новый трек: Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас
Певица TAYANNA анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек "Жіноча сила".
Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас, – комментирует певица. – Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее.
«Жіноча сила» – открывающий сингл из будущего EP, который задает настроение всей пластинке. Автором слов и музыки выступила сама певица, а саунд-продюсером – Виталий Телезин.
На своей странице продюсер певицы Алан Бадоев отметил:
Мы имеем пронзительное музыкальное высказывание талантливой современной женщины, которая успевает видеть и переломлять мир вокруг, отдавать и получать любовь, мечтать. Новое путешествие по реке света и музыки от TAYANNA нас ждет.
Напомним,
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