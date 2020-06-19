TAYANNA презентовала новый трек: Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас

19 июня 2020 16:10 Юлия Крутиева
TAYANNA презентовала новый трек: Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас
Певица TAYANNA
Secret Service Entertainment Agency

Певица TAYANNA анонсировала релиз четвертого мини-альбома и выпустила заглавный трек "Жіноча сила".

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Презентация новой композиции состоялась сегодня на официальном YouTube-канале TAYANNA и на всех цифровых площадках.

Девочки, девушки, женщины, эта песня для нас, – комментирует певица. – Создавая композицию, мне хотелось, разделить с вами эмоцию счастья, безмятежности и веру в светлое будущее.

Певица TAYANNA / Secret Service Entertainment Agency

«Жіноча сила» – открывающий сингл из будущего EP, который задает настроение всей пластинке. Автором слов и музыки выступила сама певица, а саунд-продюсером – Виталий Телезин.

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Хэштег #Жіночасила уже заполняет социальные сети и предвещает стать новым летним музыкальным вдохновением для прекрасной половины человечества.

На своей странице продюсер певицы Алан Бадоев отметил:

Мы имеем пронзительное музыкальное высказывание талантливой современной женщины, которая успевает видеть и переломлять мир вокруг, отдавать и получать любовь, мечтать. Новое путешествие по реке света и музыки от TAYANNA нас ждет.

Напомним,

 

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