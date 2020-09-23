SERYOGA выпустил клип с участием Конора Макгрегора

Рэпер SERYOGA представил самый дорогой в своей видеографии клип "Гуччидед".

Как выразился сам артист, “хотели снять клип, а получилось кино”. Одну из ролей в этом кино сыграл Конор Макгрегор – из-за пандемии он не мог присутствовать на съёмочной площадке, но появился в кадре по видеосвязи.

Помимо Макгрегора в клипе приняли участие звезда ММА Артём Лобов, боксёр Александр Усик и другие спортсмены, а также популярные блогеры (Филипп Марвин, Top Team House, G.R.U.P.P.I.R.O.V.K.A, Крепче Стали).

Основной локацией стал заброшенный автобусный парк в Киеве, который в народе называют “кладбищем автобусов”. Историческое здание эпохи советского модернизма сегодня находится в аварийном состоянии и закрыто для посещения, однако артисту удалось получить разрешение на съёмки.

Песня “Гуччидед” вышла месяц назад и за это время успела стать популярной в социальной сети TikTok, где ролики с её использованием набрали более 30 миллионов просмотров. Поэтому именно там SERYOGA решил провести своеобразную препати в прямом эфире. Впервые в одном месте собрались видеоблогеры из трёх топовых украинских тикток-домов: Magic Five, Top Team House и uLove Home, а также самая популярная тиктокерка Украины Яна Дога. Гости вечеринки и пользователи соцсети увидели иллюзионное шоу от Magic Five и живое выступление рэпера, а сразу после окончания эфира началась премьера клипа.

Напомним,