SERYOGA выпустил клип с участием Конора Макгрегора

23 сентября 2020 17:00 Юлия Крутиева
SERYOGA выпустил клип с участием Конора Макгрегора
Рэпер SERYOGA
пресс-служба

Рэпер SERYOGA представил самый дорогой в своей видеографии клип "Гуччидед".

Читайте такжеALYOSHA представила саундтрек к сериалу Сага
Как выразился сам артист, “хотели снять клип, а получилось кино”. Одну из ролей в этом кино сыграл Конор Макгрегор – из-за пандемии он не мог присутствовать на съёмочной площадке, но появился в кадре по видеосвязи.

Помимо Макгрегора в клипе приняли участие звезда ММА Артём Лобов, боксёр Александр Усик и другие спортсмены, а также популярные блогеры (Филипп Марвин, Top Team House, G.R.U.P.P.I.R.O.V.K.A, Крепче Стали).

Основной локацией стал заброшенный автобусный парк в Киеве, который в народе называют “кладбищем автобусов”. Историческое здание эпохи советского модернизма сегодня находится в аварийном состоянии и закрыто для посещения, однако артисту удалось получить разрешение на съёмки.

Читайте также9-летняя дочь Ани Лорак дебютировала в роли актрисы
Песня “Гуччидед” вышла месяц назад и за это время успела стать популярной в социальной сети TikTok, где ролики с её использованием набрали более 30 миллионов просмотров. Поэтому именно там SERYOGA решил провести своеобразную препати в прямом эфире. Впервые в одном месте собрались видеоблогеры из трёх топовых украинских тикток-домов: Magic Five, Top Team House и uLove Home, а также самая популярная тиктокерка Украины Яна Дога. Гости вечеринки и пользователи соцсети увидели иллюзионное шоу от Magic Five и живое выступление рэпера, а сразу после окончания эфира началась премьера клипа.

Напомним,

Облако тегов

клипы Серега музыка Сергей Пархоменко премьера премьера клипа Seryoga новый клип

Материалы по теме

Холостячка: стала известна дата премьеры проекта на СТБ
Анонсы на ТВ

Холостячка: стала известна дата премьеры проекта на СТБ
Папа рулит: стала известна дата премьеры нового ситкома на ТЕТ
Анонсы на ТВ

Папа рулит: стала известна дата премьеры нового ситкома на ТЕТ
В легких платьях и на сильном холоде: Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии
Меломан

В легких платьях и на сильном холоде: Даша Астафьева показала клип, снятый в Исландии
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)

Популярное на сайте

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK