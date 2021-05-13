Alyosha презентовала клип на лирическую песню Lebedi

13 мая 2021 14:10 Юлия Туренко
Alyosha презентовала клип на лирическую песню Lebedi
Певица Alyosha
пресс-служба

По замыслу творческой группы события нового клипа ALYOSHA происходят в средневековье, а его съемки прошли в замке XV века.

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Трек LEBEDI войдет в пятую студийную пластинку певицы ALYOSHA. Работа аллегорически рассказывает о диаметрально противоположных человеческих качествах. 

Люди часто является черными воронами - эгоистами в мыслях и поступках. Однако любовь превращает тех же людей в белых лебедей, они становятся милосердными и доброжелательными. В этом все одинаковы, потому что у каждого из нас есть возможность развиваться духовно, а не быть в плену удовольствий своего тела, - уверена ALYOSHA.

Певица Alyosha / пресс-служба
В поддержку релиза артистка сняла клип, над которым работал режиссер Ярослав Савчак. Также к созданию видео был приглашен известный украинский хореограф-постановщик Александр Лещенко и его труппа театра танца Foresight. По замыслу творческой группы видео выполнено в средневековом стиле.

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Для реализации идеи локацией для съемок клипа LEBEDI послужил Свиржский замок на Львовщине. Во дворе замка с пятисотлетней историей команда ALYOSHA тщательно воспроизвела антураж средневековья: от костюмов до уклада жизни. В десятичасовых съемках было задействовано более 40 человек.

Напомним, 

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