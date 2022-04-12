JULIK присвятив пісню майбутній перемозі України

12 апреля 2022 00:17 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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JULIK присвятив пісню майбутній перемозі України
Співак JULIK
Пресслужба

Український шоумен Юлік в мережі опублікував нову пісню, ставши на музичну оборону нашої країни. Після тривалої паузи артист створив рядки, у яких пророкує Україні перемогу у війні, яку підступно почала росія.

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Фольклорні мотиви, використання сопілки та цимбалів яскраво передають самобутність українського народу, саме їх шоумен використав у цій пісні. JULIK взяв ідею з віднайденого ним раніше запису бабусі із Західної України.

Цю пісню я створив в нестандартних для мене умовах, вона про перебіг війни, яку росія почала проти України. Важко у такий час всім, і для того, щоб підняти бойовий дух, мужність та єдність нашої нації, я вирішив випустити її зараз. Українці - це народ, який знає за що бореться, а боротьба з добрими намірами захистити себе - завжди має щасливий кінець, - прокоментував артист.

Ключова фраза пісні є у цих рядках: «На березі пташка заспівала – наша рідна Україна москаля прогнала!» JULIK переконаний, що перемога України є беззаперечним фактом, який настане дуже швидко.

У кліпі передана нинішня ситуація в Україні, у час, коли російський окупант ступив на українську землю. Проте ЗСУ та український народ мужньо показують, на що здатні та дають гідну відсіч ворогам.

Основний посил пісні та кліпу - єдність і цілісність незламного українського народу. «Зозуля» є піснею перемоги, слави та гордості за Україну. Кошти отримані від дистриб’юції пісні та кліпу JULIK передасть на потреби ЗСУ та тим, кому ці кошти будуть потрібні найбільше.

Нагадаємо,

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JULIK Юлік Україна війна українські пісні

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