Любов і Португалія: романтичне відео від рок-гурту E.K.A

20 июля 2022 20:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Любов і Португалія: романтичне відео від рок-гурту E.K.A
Рок-гурт E.K.A
пресс-служба

Українські рокери запрем’єрили яскравий кліп, який відзняли в неймовірній Португалії ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Прем'єра відбулась в день народження фронтвумен гурту Каті Бойко.

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«Ти любиш мене» – другий сингл з альбому, роботою над яким гурт E.K.A займається зараз у час, вільний від благодійних концертів.

Кохання завжди дарує крила і віру в завтрашній день. У сьогоденних реаліях, коли країна перебуває у стані війни, нас рятує почуття любові. І тільки через любов до своєї країни, до рідних і близьких ми здобудемо довгоочікуваний мир, – впевнена фронтвумен гурту Е.К.А. Катя Бойко.

Фронтвумен гурту E.K.A Катя Бойко / пресс-служба

Кліп на пісню «Ти любиш мене» був створений у Португалії популярним українським кліпмейкером Владом Разіховським (відомий за співпрацею з гуртом «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», Іриною Білик, Наталією Могилевською, Олександром Пономарьовим та іншими).

Відео знімали у туристичному містечку Сінтра на березі Атлантичного океану. Зйомки проходили у вересні минулого року. 

В Португалії я була вперше, нам довелось брати машину в аренду, в перший день ми просто подорожували містами, шукаючи гарні локації для зйомки кліпу. Я закохалась в Португалію з першого погляду, – згадує фронтвумен гурту. – Сам знімальний процес тривав три дні, а через погані погодні умови зйомки переносили – біля океану дув дуже сильний і холодний вітер, який не дозволяв підняти дрон в небо. Але я дуже щаслива від результату, який вийшов у нашої команди.

Прем'єра кліпу відбулась в день народження вокалістки Каті Бойко.

Обожнюю святкувати день народження на сцені чи просто в цей день прем'єрити пісні! – зізнається вокалістка. – Це так хвилююче – поєднувати дві щасливих події.

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Гурт E.K.A співачка Катя Бойко створила 2021 року – зробила подарунок шанувальникам до п'ятиріччя існування свого сольного проєкту Е.К.А. Реліз першого синглу «Всюди» з майбутнього рок-альбому відбувся у рамках проєкту «Так працює пам’ять». Це музичний проєкт пам’яті народного героя Дані Дідіка, який загинув 22 лютого 2015 року у Харкові під час мирної ходи, коли вибухнула міна. Засновник проєкту – український письменник і журналіст Руслан Горовий. 

Фронтвумен гурту E.K.A Катя Бойко / пресс-служба

Після початку війни в Україні гурт E.K.A активно гастролює з благодійними концертами – як в Україні, так і за кордоном. Завдяки одинадцяти благодійним концертам в Литві гурт придбав чотири машини для ЗСУ, які вже допомагають нашим хлопцям на передовій.

Нагадаємо, 

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