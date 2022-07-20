Любов і Португалія: романтичне відео від рок-гурту E.K.A
Українські рокери запрем’єрили яскравий кліп, який відзняли в неймовірній Португалії ще до початку повномасштабного вторгнення росії. Прем'єра відбулась в день народження фронтвумен гурту Каті Бойко.
Кохання завжди дарує крила і віру в завтрашній день. У сьогоденних реаліях, коли країна перебуває у стані війни, нас рятує почуття любові. І тільки через любов до своєї країни, до рідних і близьких ми здобудемо довгоочікуваний мир, – впевнена фронтвумен гурту Е.К.А. Катя Бойко.
Кліп на пісню «Ти любиш мене» був створений у Португалії популярним українським кліпмейкером Владом Разіховським (відомий за співпрацею з гуртом «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», Іриною Білик, Наталією Могилевською, Олександром Пономарьовим та іншими).
Відео знімали у туристичному містечку Сінтра на березі Атлантичного океану. Зйомки проходили у вересні минулого року.
В Португалії я була вперше, нам довелось брати машину в аренду, в перший день ми просто подорожували містами, шукаючи гарні локації для зйомки кліпу. Я закохалась в Португалію з першого погляду, – згадує фронтвумен гурту. – Сам знімальний процес тривав три дні, а через погані погодні умови зйомки переносили – біля океану дув дуже сильний і холодний вітер, який не дозволяв підняти дрон в небо. Але я дуже щаслива від результату, який вийшов у нашої команди.
Прем'єра кліпу відбулась в день народження вокалістки Каті Бойко.
Обожнюю святкувати день народження на сцені чи просто в цей день прем'єрити пісні! – зізнається вокалістка. – Це так хвилююче – поєднувати дві щасливих події.
Після початку війни в Україні гурт E.K.A активно гастролює з благодійними концертами – як в Україні, так і за кордоном. Завдяки одинадцяти благодійним концертам в Литві гурт придбав чотири машини для ЗСУ, які вже допомагають нашим хлопцям на передовій.
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