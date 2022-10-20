МЮСЛІ UA знову сколихнули мережу потужним дропом та лайкою Олександра Поворознюка

На Олександра Поворознюка та МЮСЛІ UA почали тиснути політики! У мережі вже палає від нового треку «YO MA YO»!

Головний амбасадор позитивного музичного настрою українців, проєкт МЮСЛІ UA, представив трек «YO MA YO» та відео до нього. І це вже їхній третій фіт з найпрямолінійнішим публічним підприємцем країни – Олександром Поворознюком.

Після шаленого успіху треків «Остановіть ви цю ху..ню», «VOVA їBash їх Blyad'» проєкту МЮСЛІ UA та MC PAPA (у народі – Олександр Поворознюк), вже ніхто не сумнівався, що тандем потішить українців ще не однією спільною роботою. І довго чекати не довелося!

Найемоційніший аграрій країни – пан Олександр Поворознюк у свіженькому інтерв’ю видав чергову партію відвертих думок, що мемами розійшлися телеграм-каналами та надихнули проєкт МЮСЛІ UA на нову вибухову роботу.

Музика від МЮСЛІ UA – це про кожного українця, у якого вже не вистачає слів, аби якось коректно коментувати та реагувати на всі виклики сьогодення, – ділиться думками проєкт МЮСЛІ UA. – Олександр Григорович своїми прямими інтерв’ю полегшує нам роботу, бо він харизматично висловлює думку вагомої більшості громадян України щодо відношення до ситуації з показушним піаром певних політиків та, звичайно, максимально чітко пояснює путіну та путінопоклонцям, у який бік вони мають направлятись.

Пресслужба

У треку «YO MA YO» знову фігурують імена деяких відомих українських політиків та бізнесменів, які, за думкою MC PAPA, навіть під час війни «не соромляться» піаритись та відпрацьовувати власні програми. Окрім того, МЮСЛІ UA зізнаються, що з’явилися люди, які, від імені певних політиків, хочуть дізнатися імена учасників проєкту.

Ми – не класичний проєкт в шоубізнесі. Нам не потрібен піар наших облич. Ми робимо музику для того, аби українці відчули підтримку через сучасний та якісний саунд. І, звичайно, ми хочемо лишити свої роботи на теренах інтернету для того, аби через певний період часу було зрозуміло, що саме відбувалося у 2022 році в нашій країні і який настрій тримав українців разом, – коментує ситуацію МЮСЛІ UA.

Попри те, що й до МЮСЛІ UA не давав жодного інтерв’ю чи публічного виступу, проєкт закріпився у ТОПах радіостанцій та потрапляє у тренди стрімінг-сервісів. Мережею шириться інформація, що учасниками проєкту є відомі українські електронні артисти, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну об’єдналися у ком’юніті для протидії панічним настроям та підтримки бойового духа українців.

Відомо, що вже незабаром відбудеться перший «вихід в світ» проєкту МЮСЛІ UA на одному з найбільших майданчиків країни. Ну а поки українці продовжують боротьбу на всіх фронтах, МЮСЛІ UA будуть робити саундтреки для цієї боротьби.

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