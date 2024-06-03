Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві

3 червня 2024 16:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві
Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві
Пресслужба

«Я дуже рада, що нарешті після невеликої паузи я повертаюся до концертної діяльності. Мені дуже важливо було представити альбом «Мир у родині» наживо саме у Києві», - оголосила зі сцени співачка Оля Ракіцька.

Читайте такожВолодимир Дантес пригадав експерименти, які підкорили його під час зйомок у шоу «Хто знає?»
Днями в одному із закладів Києва відбувся сольний концерт Олі Ракіцької. Артистка презентувала альбом «Мир у родині» та відновила свою концертну діяльність після творчої паузи. На сцену співачка вийшла у супроводі музикантів, що додало кожній пісні живу енергію, створюючи незабутні враження для глядачів. 

Концерт тривав півтори години і був розподілений на дві частини. Перша частина - це презентація нещодавно випущеного альбому співачки «Мир у родині». Ця частина несла в собі цінності, які пропагує своєю творчістю Оля Ракіцька, тому артистка зустріла своїх глядачів у блакитному образі, що символізує гармонію та добробут. Друга частина концерту - більш експресивна та неочікувана. Співачка у помаранчевому образі презентувала цілих 7 нових пісень, а також нові версії її російськомовних треків - як «Моє місто» та «Якщо кохати, то самого-самого». Вперше пролунав хіт «Сонце» українською, яку співачка присвятила своїй доньці. 

Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві / Пресслужба

Протягом усього концерту Оля активно спілкувалася з публікою. Артистка вела бесіду українською мовою. Для неї це став перший досвід - повністю вести концерт українською. Оля була дуже щира та відверта з глядачем і зізналася, що вона переживає за свою правильну вимову.

Глядачі висловили свою підтримку артистці гучними оплесками.

Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві / Пресслужба

Символічно, що співачка з Донецька Оля Ракіцька завершила концерт гімном рідного футбольного клубу «Шахтар» - «Помаранчеве сонце». Цю пісню артистка виконала на біс. 

Читайте такожЮрій Ткач розповів, як вчився в одному універі разом із батьком
Особливим моментом вечора став аукціон на підтримку ЗСУ. Серед цінних та ексклюзивних лотів були: пляшка Артемівського шампанського з Бахмута, яке придбали за 100 тисяч грн, футболка з автографами всіх членів ФК «Шахтар», поштова марка з тризубом із справжньої сталі «Азовсталь». Для 32-ої танкової окремої механізованої бригади було зібрано 162 тисячі гривен.  

Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві / Пресслужба

Концерт завершився бурхливими оваціями, а Оля Ракіцька тріумфально повернулася до концертної діяльності, підтвердивши свій статус співачки, яку глядачі люблять всім серцем.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок прем`єра Ольга Ракіцька

Матеріали на тему

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 17 випуску від 01.06.2024
Новини

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 17 випуску від 01.06.2024
«Справжня історія Криму» від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму
Новини

«Справжня історія Криму» від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму
Володимир Дантес презентував нову пісню про токсичні стосунки «Дура»
Меломан

Володимир Дантес презентував нову пісню про токсичні стосунки «Дура»
Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог?
Психологія

Як зрозуміти, що дитині потрібен психолог?
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»

Київський театр ляльок запрошує на прем'єру науково-пригодницької вистави «Місто за шпалерами»
«Справжня історія Криму» від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму

«Справжня історія Криму» від Акіма Галімова: відбувся ексклюзивний передпоказ вражаючого документального фільму

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 10 випуск онлайн (ефір від 01.06.2024)
Володимир Дантес презентував нову пісню про токсичні стосунки «Дура»

Володимир Дантес презентував нову пісню про токсичні стосунки «Дура»
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 26.05.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 26.05.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK