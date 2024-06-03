«Я дуже рада, що нарешті після невеликої паузи я повертаюся до концертної діяльності. Мені дуже важливо було представити альбом «Мир у родині» наживо саме у Києві», - оголосила зі сцени співачка Оля Ракіцька.

Днями в одному із закладів Києва відбувся сольний концерт Олі Ракіцької . Артистка презентувала альбом «Мир у родині» та відновила свою концертну діяльність після творчої паузи. На сцену співачка вийшла у супроводі музикантів, що додало кожній пісні живу енергію, створюючи незабутні враження для глядачів.

Концерт тривав півтори години і був розподілений на дві частини. Перша частина - це презентація нещодавно випущеного альбому співачки «Мир у родині». Ця частина несла в собі цінності, які пропагує своєю творчістю Оля Ракіцька, тому артистка зустріла своїх глядачів у блакитному образі, що символізує гармонію та добробут. Друга частина концерту - більш експресивна та неочікувана. Співачка у помаранчевому образі презентувала цілих 7 нових пісень, а також нові версії її російськомовних треків - як «Моє місто» та «Якщо кохати, то самого-самого». Вперше пролунав хіт «Сонце» українською, яку співачка присвятила своїй доньці.

Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві / Пресслужба

Протягом усього концерту Оля активно спілкувалася з публікою. Артистка вела бесіду українською мовою. Для неї це став перший досвід - повністю вести концерт українською. Оля була дуже щира та відверта з глядачем і зізналася, що вона переживає за свою правильну вимову.

Глядачі висловили свою підтримку артистці гучними оплесками.

Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві / Пресслужба

Символічно, що співачка з Донецька Оля Ракіцька завершила концерт гімном рідного футбольного клубу «Шахтар» - «Помаранчеве сонце». Цю пісню артистка виконала на біс.

Особливим моментом вечора став аукціон на підтримку ЗСУ. Серед цінних та ексклюзивних лотів були: пляшка Артемівського шампанського з Бахмута, яке придбали за 100 тисяч грн, футболка з автографами всіх членів ФК «Шахтар», поштова марка з тризубом із справжньої сталі «Азовсталь». Для 32-ої танкової окремої механізованої бригади було зібрано 162 тисячі гривен.

Оля Ракіцька презентувала наживо новий альбом у Києві / Пресслужба

Концерт завершився бурхливими оваціями, а Оля Ракіцька тріумфально повернулася до концертної діяльності, підтвердивши свій статус співачки, яку глядачі люблять всім серцем.

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