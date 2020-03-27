Магнитные бури 27 марта 2020: чего ожидать украинцам

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 27 марта?

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду без существенных магнитных колебаний.

Возмущения не приведут к образованию магнитных бурь и не повлияют на самочувствие украинцев в последний рабочий день недели.

Солнечная погода 27 марта:

Солнечный ветер – 390 километров в секунду,

Вероятность магнитных бурь – 3%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Если вы относитесь к категории людей, испытывающих дискомфорт в дни магнитных бурь, врачи советуют заниматься необременительной профилактикой.

За несколько дней до магнитных бурь исключите из своего рациона тяжелую пищу и алкоголь, занимайтесь спортом в течение дня и следите за тем, чтобы длительность ночного сна превышала 7 часов. Будьте здоровы!

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь.

Напомним,