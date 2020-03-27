Магнитные бури 27 марта 2020: чего ожидать украинцам

27 марта 2020 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури 27 марта 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 27 марта?

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики прогнозируют благоприятную погоду без существенных магнитных колебаний.

Возмущения не приведут к образованию магнитных бурь и не повлияют на самочувствие украинцев в последний рабочий день недели. 

Солнечная погода 27 марта:              

  • Солнечный ветер – 390 километров в секунду,                 
  • Вероятность магнитных бурь – 3%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Если вы относитесь к категории людей, испытывающих дискомфорт в дни магнитных бурь, врачи советуют заниматься необременительной профилактикой.

За несколько дней до магнитных бурь исключите из своего рациона тяжелую пищу и алкоголь, занимайтесь спортом в течение дня и следите за тем, чтобы длительность ночного сна превышала 7 часов. Будьте здоровы!

Ознакомиться с прогнозом бурь на март можно здесь

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря

Материалы по теме

Рюкзак для самоизоляции: эксперты посоветовали, какую еду и лекарства взять с собой на карантин
Lifestyle

Рюкзак для самоизоляции: эксперты посоветовали, какую еду и лекарства взять с собой на карантин
Главный герой шоу Холостяк заразился коронавирусом
Новости

Главный герой шоу Холостяк заразился коронавирусом
Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19
ЗОЖ

Коронавирус: опыт разных стран в борьбе с COVID-19
5 психологических причин лишнего веса
Психология

5 психологических причин лишнего веса

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK