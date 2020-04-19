Магнитные бури 19 апреля 2020: чего ожидать украинцам

19 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 19 апреля 2020: чего ожидать украинцам
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 19 апреля?

В центре исследований космической погоды прогнозируют незначительные возмущения в субботу, 19 апреля.

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Магнитные возмущения не достигнут уровня бурь, однако могут повлиять негативным образом на самочувствие украинцев. Постарайтесь в воскресенье уделить время отдыху и избегать крупных стрессов. 

Солнечная погода 19 апреля:                            

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.

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Предлагаем вам свериться с прогнозом магнитных бурь на апрель, чтобы всегда оставаться в курсе и быть готовым принять профилактические меры накануне бурь. 

Напомним,

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