Магнитные бури 19 апреля 2020: чего ожидать украинцам
19 апреля 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 19 апреля?
В центре исследований космической погоды прогнозируют незначительные возмущения в субботу, 19 апреля.возмущения не достигнут уровня бурь, однако могут повлиять негативным образом на самочувствие украинцев. Постарайтесь в воскресенье уделить время отдыху и избегать крупных стрессов.
Солнечная погода 19 апреля:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,