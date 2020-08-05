5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 августа является 218 днем года, до конца года осталось 148 дней.
Какой праздник 5 августа 2020?
Исламский день прав человека,
День победы в Хорватии,
День Колорадо в США.
Памятные даты 5 августа, годовщины и события
В 1884 году в Нью-Йорке заложили первый камень в фундамент статуи Свободы.
В 1886 году в Америке вышла первая газета на украинском языке.
В 1941 году началась оборона Одессы во Второй мировой войне.
В 1967 году вышел в свет первый альбом группы Pink Floyd.
Кто родился 5 августа
5 августа родились художник-передвижник Илья Репин, киноактриса Вера Холодная.
Какой сегодня церковный праздник
- Трофима Бессонника
Что сегодня можно и нельзя делать
Женщины отправлялись собирать в лес ягоды, чтобы варить компоты и варенье.
Приметы на 5 августа
- Совы ведут себя громко, значит, похолодает.
- Зори утром быстро погасли, к сильному ветру.
- Если звезды яркие на рассвете, скоро начнутся дожди.
Именинники: Трофим, Феофил.
Напомним,