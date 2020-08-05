5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 августа является 218 днем года, до конца года осталось 148 дней.

Какой праздник 5 августа 2020?

Международный день светофора,

Исламский день прав человека,

День победы в Хорватии,

День Колорадо в США.

Памятные даты 5 августа, годовщины и события

В 1884 году в Нью-Йорке заложили первый камень в фундамент статуи Свободы.

В 1886 году в Америке вышла первая газета на украинском языке.

В 1941 году началась оборона Одессы во Второй мировой войне.

В 1967 году вышел в свет первый альбом группы Pink Floyd.

5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 5 августа

5 августа родились художник-передвижник Илья Репин, киноактриса Вера Холодная.

Какой сегодня церковный праздник

Трофима Бессонника

Что сегодня можно и нельзя делать

На Трофима Бессонника наши предки старались не спать до позднего вечера. Ложились поздно крестьяне, как правило, из-за того, что до самой ночи трудились над делами по хозяйству. Кроме того, продолжались работы по сбору урожая.

Женщины отправлялись собирать в лес ягоды, чтобы варить компоты и варенье.

Приметы на 5 августа

Совы ведут себя громко, значит, похолодает.

Зори утром быстро погасли, к сильному ветру.

Если звезды яркие на рассвете, скоро начнутся дожди.

Именинники: Трофим, Феофил.

5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,