5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 августа 2020 00:30 Алла Лысак
5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 августа — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 августа является 218 днем года, до конца года осталось 148 дней.

Какой праздник 5 августа 2020?            

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Международный день светофора,

Исламский день прав человека,

День победы в Хорватии,

День Колорадо в США.

Памятные даты 5 августа, годовщины и события

В 1884 году в Нью-Йорке заложили первый камень в фундамент статуи Свободы.

В 1886 году в Америке вышла первая газета на украинском языке.

В 1941 году началась оборона Одессы во Второй мировой войне.

В 1967 году вышел в свет первый альбом группы Pink Floyd.

5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Кто родился 5 августа

5 августа родились художник-передвижник Илья Репин, киноактриса Вера Холодная. 

Какой сегодня церковный праздник

  • Трофима Бессонника 

Что сегодня можно и нельзя делать 

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На Трофима Бессонника наши предки старались не спать до позднего вечера. Ложились поздно крестьяне, как правило, из-за того, что до самой ночи трудились над делами по хозяйству. Кроме того, продолжались работы по сбору урожая. 

Женщины отправлялись собирать в лес ягоды, чтобы варить компоты и варенье. 

Приметы на 5 августа

  • Совы ведут себя громко, значит, похолодает.
  • Зори утром быстро погасли, к сильному ветру. 
  • Если звезды яркие на рассвете, скоро начнутся дожди. 

Именинники: Трофим, Феофил.

5 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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