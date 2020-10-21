Магнитные бури сегодня в Украине

21 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 21 октября?

Магнитные бури в октябре 

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Синоптики предупреждают, что затяжная магнитная буря начнется завтра, 22 октября. В среду, 21 октября, солнечная активность уже повысится, но не очень значительно, можно проводить день активно. 

Солнечная погода 21 октября:     

  • Вероятность магнитных бурь – 25%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Во время длительной магнитной бури важно вести здоровый образ жизни, избегать тяжелой пищи, вредных привычек и алкоголя.

Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.  

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