Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 21 октября?

Магнитные бури в октябре

Солнечная погода 21 октября:

Вероятность магнитных бурь – 25%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что затяжная магнитная буря начнется завтра, 22 октября. В среду, 21 октября, солнечная активность уже повысится, но не очень значительно, можно проводить день активно.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Во время длительной магнитной бури важно вести здоровый образ жизни, избегать тяжелой пищи, вредных привычек и алкоголя.

Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.