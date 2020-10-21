Магнитные бури сегодня в Украине
21 октября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 21 октября?
Магнитные бури в октябреСиноптики предупреждают, что затяжная магнитная буря начнется завтра, 22 октября. В среду, 21 октября, солнечная активность уже повысится, но не очень значительно, можно проводить день активно.
Солнечная погода 21 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 25%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.