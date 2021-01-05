5 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
5 января является 5 днем года, до конца года осталось 360 дней.
Какой праздник 5 января 2021?
- День работников соцзащиты в Беларуси,
- Международный разгрузочный день,
- Международный день бойскаутов.
Памятные даты 5 января, годовщины и события
В 1769 году Джеймс Уатт (Ватт) получает патент на свою паровую машину.
В 1809 году подписан Дарданелльский мир, завершивший Англо-турецкую войну.
В 1972 году начались работы по созданию в США многоразового космического корабля (транспортника).
В 1977 году в Хельсинской группе создали комиссию, которая расследует использование психиатрии в политических целях.
Кто родился 4 января
5 января родились итальянский ученый и философ Умберто Эко, американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Зимний Федул.
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 5 января
Снег с ветром, к дождливому июлю.
Кошка на Федула ищет укромное место, скоро будут сильные морозы.
Куры беспокойны, к вьюге.