5 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

5 января 2021 00:10 Алла Лысак
5 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
5 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

5 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

5 января является 5 днем года, до конца года осталось 360 дней.

Какой праздник 5 января 2021?   

Памятные даты 5 января, годовщины и события 

В 1769 году Джеймс Уатт (Ватт) получает патент на свою паровую машину.

В 1809 году подписан Дарданелльский мир, завершивший Англо-турецкую войну.

В 1972 году начались работы по созданию в США многоразового космического корабля (транспортника).

В 1977 году  в Хельсинской группе создали комиссию, которая расследует использование психиатрии в политических целях. 

5 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 4 января

5 января родились итальянский ученый и философ Умберто Эко, американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Зимний Федул.

Что сегодня нельзя делать 

Читайте такжеПасха 2020: творожный кулич с шоколадом (рецепт)
Люди этот день посвящали наведению порядка в доме, они осторожно обращались с острыми предметами. Считалось, что раны, которые человек случайно нанесет себе, будут очень долго заживать. На Федула традиционно отдавали долги. 

Приметы на 5 января

Снег с ветром, к дождливому июлю.

Кошка на Федула ищет укромное место, скоро будут сильные морозы.

Куры беспокойны, к вьюге. 

Именинники:  нет.

5 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

Облако тегов

традиции праздники приметы праздник какой сегодня праздник народные приметы

Материалы по теме

4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

4 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына
Новости

Ники Минаж впервые показала публике лицо своего сына
Снежана Бабкина поделилась пикантным фото, которое ранее стеснялась показать
Новости

Снежана Бабкина поделилась пикантным фото, которое ранее стеснялась показать
Лунный гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK