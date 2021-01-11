11 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
11 января является 11 днем года, до конца года осталось 356 дней.
Какой праздник 11 января 2021?
- День детей в Тунисе,
- Международный день «спасибо».
Памятные даты 11 января, годовщины и события
В 1569 году состоялась первая в истории лотерея в Англии в здании Собора Святого Павла.
В 1693 году около 60 тыс. человек погибли в результате извержения вулкана Этна на Сицилии.
В 1759 году в Филадельфии начала работать первая в США страховая компания.
В 1922 году 14-летнего канадца Леонардо Томпсона первым в мире спасли от смерти из-за диабета с помощью инсулина.
В 1964 году главный хирург США Лютер Терри назвал курение опасным для здоровья.
Кто родился 11 января
11 января родилась актриса Аманда Пит.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- Памяти убитых Иродом младенцев
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 11 января
- Сильный ветер 11 января – к похолоданию.
- Метель в этот день предвещает дождливый июль.
- Запотевшие окна – верная примета оттепели.
Именинники:
- Варвара, Вениамин, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Макар, Марк, Наталья.