11 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

11 января 2021 00:20 Алла Лысак
11 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
11 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

11 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

11 января является 11 днем года, до конца года осталось 356 дней.

Какой праздник 11 января 2021?    

Памятные даты 11 января, годовщины и события 

В 1569 году состоялась первая в истории лотерея в Англии  в здании Собора Святого Павла.

В 1693 году около 60 тыс. человек погибли в результате извержения вулкана Этна на Сицилии. 

В 1759 году в Филадельфии начала работать первая в США страховая компания.

В 1922 году 14-летнего канадца Леонардо Томпсона первым в мире спасли от смерти из-за диабета с помощью инсулина. 

В 1964 году главный хирург США Лютер Терри назвал курение опасным для здоровья. 

Кто родился 11 января

11 января родилась актриса Аманда Пит. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • Памяти убитых Иродом младенцев

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Есть верование, что именно 11 января за детьми охотится нечистая сила, поэтому крестьяне всеми доступными средствами защищали малышей от опасности. Детям запрещали выходить из дома, а возле кроватки на ночь клали железный предмет. 

Приметы на 11 января

  • Сильный ветер 11 января – к похолоданию.
  • Метель в этот день предвещает дождливый июль.
  • Запотевшие окна – верная примета оттепели.

Именинники: 

  • Варвара, Вениамин, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Макар, Марк, Наталья.

Напомним,

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