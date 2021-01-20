20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 января 2021 00:10 Алла Лысак
20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
pixabay.com

20 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 января является 20 днем года, до конца года осталось 345 дней.

Какой праздник 20 января 2021?    

Памятные даты 20 января, годовщины и события 

В 1661 году во Львове основан университет Казимира (ныне Львовской национальный университет Ивана Франко).

В 1892 году в Массачусетсе (США) состоялся первый баскетбольный матч.

В 1893 году в Лондонском Королевском институте разработали сосуд для хранения сжиженных газов. 

20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 20 января

20 января родился американский сценарист Дэвид Линч. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • День Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя.

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Сегодня можно начинать новое дело, оно будет успешным. Желательно провести время с семьей и не одалживать ничего соседям (есть примета, что так можно отдать свое счастье). Нежелательно поднимать с дороги найденные вещи. 

Приметы на 20 января

Мышь в доме сулит скорое пополнение в семье.

Если крестины младенца придутся на 20 января, он будет счастливым человеком.

Солнечная погода прогнозирует засушливое лето. 

Снег идет к облачному лету без аномальных температур. 

Именинники: Иван. 

20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,

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