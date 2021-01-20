20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты

20 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

20 января является 20 днем года, до конца года осталось 345 дней.

Какой праздник 20 января 2021?

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День траура в Азербайджане,

День памяти защитников в Латвии,

Тамборрада в Испании.

Памятные даты 20 января, годовщины и события

В 1661 году во Львове основан университет Казимира (ныне Львовской национальный университет Ивана Франко).

В 1892 году в Массачусетсе (США) состоялся первый баскетбольный матч.

В 1893 году в Лондонском Королевском институте разработали сосуд для хранения сжиженных газов.

20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 20 января

20 января родился американский сценарист Дэвид Линч.

Какой сегодня церковный и народный праздник

День Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя.

Что сегодня можно и нельзя делать

Приметы на 20 января

Сегодня можно начинать новое дело, оно будет успешным. Желательно провести время с семьей и не одалживать ничего соседям (есть примета, что так можно отдать свое счастье). Нежелательно поднимать с дороги найденные вещи.

Мышь в доме сулит скорое пополнение в семье.

Если крестины младенца придутся на 20 января, он будет счастливым человеком.

Солнечная погода прогнозирует засушливое лето.

Снег идет к облачному лету без аномальных температур.

Именинники: Иван.

20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,