20 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
20 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
20 января является 20 днем года, до конца года осталось 345 дней.
Какой праздник 20 января 2021?
- День траура в Азербайджане,
- День памяти защитников в Латвии,
- Тамборрада в Испании.
Памятные даты 20 января, годовщины и события
В 1661 году во Львове основан университет Казимира (ныне Львовской национальный университет Ивана Франко).
В 1892 году в Массачусетсе (США) состоялся первый баскетбольный матч.
В 1893 году в Лондонском Королевском институте разработали сосуд для хранения сжиженных газов.
Кто родился 20 января
20 января родился американский сценарист Дэвид Линч.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- День Иоанна Предтечи или Ивана Крестителя.
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 20 января
Мышь в доме сулит скорое пополнение в семье.
Если крестины младенца придутся на 20 января, он будет счастливым человеком.
Солнечная погода прогнозирует засушливое лето.
Снег идет к облачному лету без аномальных температур.