Лунный календарь стрижек в феврале 2021 года

19 января 2021 23:00 Алла Лысак
Лунный календарь стрижек в феврале 2021 года
Лунный календарь стрижек на февраль 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com

Эзотерики считают, что выбранный день стрижки влияет не только на результат процедуры, но и на дальнейшую жизнь.

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Если планируете стрижку на февраль, но обязательно сверяйтесь с лунным гороскопом стрижек. Подобрав день удачно, вы сможете обеспечить волосам здоровье, а себе — замечательный внешний вид!

Астрологи составили календарь стрижек для вас! 

Благоприятные дни для стрижки в феврале:

  • 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24 и 28 февраля.

Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни:

4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 26 и 27 февраля.

Если собрались краситься в феврале, то выбирайте такие дни:

  • 8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23 и 25 февраля.

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Растущая Луна, по мнению астрологов, поможет вернуть в жизнь позитивные тенденции (но волосы отрастут быстро). На убывающую Луну желательно стричься с осторожностью и чтобы сохранить текущую длину.

Полнолуние не подходит для похода в салон. 

Напомним,

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