Лунный календарь стрижек в феврале 2021 года
Эзотерики считают, что выбранный день стрижки влияет не только на результат процедуры, но и на дальнейшую жизнь.
Астрологи составили календарь стрижек для вас!
Благоприятные дни для стрижки в феврале:
- 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24 и 28 февраля.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни:
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 26 и 27 февраля.
Если собрались краситься в феврале, то выбирайте такие дни:
- 8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23 и 25 февраля.
Полнолуние не подходит для похода в салон.
Напомним,