26 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

26 января 2021 00:10 Алла Лысак
26 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты
pixabay.com

26 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

26 января является 26 днем года, до конца года осталось 339 дней.

Какой праздник 26 января 2021?    

Памятные даты 26 января, годовщины и события 

В 1531 году в Лиссабоне произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Стихия унесла жизни 300 000 человек.

В 1788 году на карте появился город Сидней в Австралии (первое поселение европейцев).

В 1871 году в рамках франко-прусской войны противники заключили перемирие.

В 1911 году совершает полёт первый гидроплан, пилотируемый Гленом Кертисом.

26 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Кто родился 26 января

26 января родились актриса Эллен Фогель, актер Дуглас Эванс.

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Яремы

Что сегодня можно и нельзя делать 

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Наши предки выполняли в этот день ритуал с детьми и животными: перед тем как уложить ребенка спать, родители клали в кроватку кошку, чтобы ребенок сегодня и всегда спал хорошо. Женщины надевали ожерелье, чтобы привлечь удачу. 

Приметы на 26 января

Собака спит около будки, к оттепели.

Порывы ветра символизируют потепление.

Если деревья покрылись инеем, будет урожай хороший.

Дождливый день предрекает богатый урожай. 

Именинники: Максим, Яков. 

26 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и важные запреты / pixabay.com

Напомним,

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