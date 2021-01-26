26 января: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
26 января — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
26 января является 26 днем года, до конца года осталось 339 дней.
Какой праздник 26 января 2021?
- День Республики в Индии,
- День признания Латвийской республики,
- День науки в Беларуси,
- День контрольно-ревизионной службы Украины.
Памятные даты 26 января, годовщины и события
В 1531 году в Лиссабоне произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Стихия унесла жизни 300 000 человек.
В 1788 году на карте появился город Сидней в Австралии (первое поселение европейцев).
В 1871 году в рамках франко-прусской войны противники заключили перемирие.
В 1911 году совершает полёт первый гидроплан, пилотируемый Гленом Кертисом.
Кто родился 26 января
26 января родились актриса Эллен Фогель, актер Дуглас Эванс.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Яремы
Что сегодня можно и нельзя делать
Приметы на 26 января
Собака спит около будки, к оттепели.
Порывы ветра символизируют потепление.
Если деревья покрылись инеем, будет урожай хороший.
Дождливый день предрекает богатый урожай.