ТОП-5 самых требовательных и привередливых в постели знаков Зодиака

ТОП-5 самых требовательных и привередливых в постели знаков Зодиака

У них высокое либидо и высокие требования.

Весы

По мере развития отношений Весы начинают требовать разнообразия. Не дадите им?

Пойдут и найдут где-то еще.

Рак

Рак кажется спокойным и скромным, но в постели он обожает костюмированные вечеринки.

Если ваша половинка Рак, скорее всего, без сексуальных нарядов и кружев не обойдётся.

Овен

Овен терпеть не может однообразия, зато обожает, когда партнер его удивляет, инициативностью или, например, неожиданным местом для интима.

Экстрим лишь подогревает интерес этого знака.

Лев

Лев может вести себя довольно сдержанно на людях, но наедине с партнером он показывает свой страстный темперамент.

В постели Лев любит искать и находить приключения, поэтому секс с ним бурный и непредсказуемый.

Скорпион

Этот знак буквально требует, что партнер делал все, что ему хочется.

Разумеется, все по взаимному согласию, но обсуждать те или иные фишки в сексе вам со Скорпионом придется часто.

Напомним,