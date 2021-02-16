ТОП-5 самых требовательных и привередливых в постели знаков Зодиака
У них высокое либидо и высокие требования.
Весы
Пойдут и найдут где-то еще.
Рак
Рак кажется спокойным и скромным, но в постели он обожает костюмированные вечеринки.
Если ваша половинка Рак, скорее всего, без сексуальных нарядов и кружев не обойдётся.
Овен
Овен терпеть не может однообразия, зато обожает, когда партнер его удивляет, инициативностью или, например, неожиданным местом для интима.
Экстрим лишь подогревает интерес этого знака.
Лев
В постели Лев любит искать и находить приключения, поэтому секс с ним бурный и непредсказуемый.
Скорпион
Этот знак буквально требует, что партнер делал все, что ему хочется.
Разумеется, все по взаимному согласию, но обсуждать те или иные фишки в сексе вам со Скорпионом придется часто.
Напомним,