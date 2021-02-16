ТОП-5 самых требовательных и привередливых в постели знаков Зодиака

16 февраля 2021 23:00 Алла Лысак
ТОП-5 самых требовательных и привередливых в постели знаков Зодиака
ТОП-5 самых требовательных и привередливых в постели знаков Зодиака
pixabay.com

У них высокое либидо и высокие требования.

Весы 

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По мере развития отношений Весы начинают требовать разнообразия. Не дадите им?

Пойдут и найдут где-то еще.

Рак

Рак кажется спокойным и скромным, но в постели он обожает костюмированные вечеринки.

Если ваша половинка Рак, скорее всего, без сексуальных нарядов и кружев не обойдётся.

Овен

Овен терпеть не может однообразия, зато обожает, когда партнер его удивляет, инициативностью или, например, неожиданным местом для интима.

Экстрим лишь подогревает интерес этого знака.

Лев

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Лев может вести себя довольно сдержанно на людях, но наедине с партнером он показывает свой страстный темперамент.

В постели Лев любит искать и находить приключения, поэтому секс с ним бурный и непредсказуемый.

Скорпион

Этот знак буквально требует, что партнер делал все, что ему хочется.

Разумеется, все по взаимному согласию, но обсуждать те или иные фишки в сексе вам со Скорпионом придется часто.

Напомним,

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