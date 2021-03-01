Лунный календарь стрижек в март 2021 года
1 марта 2021 09:30
Алла Лысак
Лунный календарь стрижек на март 2021: позитивные и негативные дни
pixabay.com
Правильно подобранный день для стрижки поможет вам избавиться от негатива и быть довольной результатам процедуры!
В марте есть как благоприятные дни для стрижки, так и дни, когда процедуры с волосами
могут обернуться серьезными проблемами. Чтобы стрижка принесла только позитив и отвечала вашим потребностям, сверяйтесь с нашим календарем.
Благоприятные дни для стрижки в марте
- 3, 4, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 и 29 марта.
Лучше избегать посещения салона красоты в такие дни:
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30 и 31 марта.
Если собрались краситься в марте, то выбирайте такие дни:
- 2, 6, 7, 15, 17, 23 и 26 марта.
Традиционно астрологи советуют идти в салон во время фазы растущей Луны (она поможет позитивным тенденциям вернуться в вашу жизнь). В то же время не стоит стричься во время убывающей Луны, чтобы не ослабить свои волосы.
Полнолуние — не то время, когда нужно менять имидж.
Напомним,