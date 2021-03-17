Лучшие мужья по знаку Зодиака

17 марта 2021 10:30 Алла Лысак
Лучшие мужья по знаку Зодиака
Лучшие мужья по знаку Зодиака
pixabay.com

Кто самый лучший муж по знаку Зодиака?

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Астрологи полагают, что на шансы построить длительные отношения влияют и знаки Зодиака партнеров. Среди мужчин чаще всего крепкие семьи создают Рак, Козерог и Лев.

Козерог 

Этот знак не согласится на интриги, хитрости и игры, если он выбрал вас себе в жены, то потому что счел самой достойной, любимой и желанной.

Козерог показывает себя заботливым и ответственным мужем.

Этот человек не будет задерживаться на работе, если пообещал прийти раньше, для Козерога семья всегда будет стоять на первом месте.

От своей партнерши он требует лишь преданности.

Рак

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Рак – это чуткий и заботливый эмпат, который умеет считывать настроение и действовать соответственно. Именно поэтому в любовных отношениях с ним так комфортно.

Для любимой женщины Рак сделает все, будет стремиться осчастливить ее каждый день.

Лев

Мужчина-Лев – это хороший выбор для женщины, которая любит честность.

Когда Лев влюблен, он очень красиво ухаживает, однако относится к своей избраннице как к королеве и после заключения брака. Представители этого знака Зодиака становятся хорошими отцами, ради семьи они пожертвуют многим.

Напомним,

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