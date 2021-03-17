Лучшие мужья по знаку Зодиака
Кто самый лучший муж по знаку Зодиака?
Козерог
Этот знак не согласится на интриги, хитрости и игры, если он выбрал вас себе в жены, то потому что счел самой достойной, любимой и желанной.
Козерог показывает себя заботливым и ответственным мужем.
Этот человек не будет задерживаться на работе, если пообещал прийти раньше, для Козерога семья всегда будет стоять на первом месте.
От своей партнерши он требует лишь преданности.
Рак
Для любимой женщины Рак сделает все, будет стремиться осчастливить ее каждый день.
Лев
Мужчина-Лев – это хороший выбор для женщины, которая любит честность.
Когда Лев влюблен, он очень красиво ухаживает, однако относится к своей избраннице как к королеве и после заключения брака. Представители этого знака Зодиака становятся хорошими отцами, ради семьи они пожертвуют многим.
Напомним,