Магнитные бури 9 мая 2021 в Украине

9 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 9 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 9 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 9 мая?

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Синоптики сообщают, что в воскресенье, 9 мая, магнитные возмущения не будут беспокоить украинцев. На протяжении всего дня ожидается благоприятная обстановка, поэтому можете провести выходной день в свое удовольствие. 

Солнечная погода 9 мая        

  • Вероятность магнитных бурь – 29%;    
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Следующий неблагоприятный геомагнитный период синоптики прогнозируют в период с 12 по 15 мая. Возмущения будут не такими интенсивными, но длительными, поэтому могут оказать влияние на самочувствие людей. В эти дни медики советуют отказаться от вредных привычек, хорошо высыпаться и избегать стрессов. 

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