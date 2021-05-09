Магнитные бури 9 мая 2021 в Украине
9 мая 2021 00:20
Магнитные бури 9 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 9 мая?
магнитные возмущения не будут беспокоить украинцев. На протяжении всего дня ожидается благоприятная обстановка, поэтому можете провести выходной день в свое удовольствие.
Солнечная погода 9 мая
- Вероятность магнитных бурь – 29%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следующий неблагоприятный геомагнитный период синоптики прогнозируют в период с 12 по 15 мая. Возмущения будут не такими интенсивными, но длительными, поэтому могут оказать влияние на самочувствие людей. В эти дни медики советуют отказаться от вредных привычек, хорошо высыпаться и избегать стрессов.