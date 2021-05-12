Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 12 мая?
Солнечная погода 12 мая
- Вероятность магнитных бурь – 35%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури способны вызывать ухудшения состояния здоровья, например, скачки давления, мигрени и приступы апатии. Желательно в дни бурь побольше отдыхать, восстанавливаться, избегать стрессов и достаточно спать. Ложитесь пораньше, а утро начинайте с легкой бодрящей гимнастики, советуют врачи.
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