Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине

12 мая 2021 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине
Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 12 мая?

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Земля входит в затяжной период геомагнитной активности. Синоптики прогнозируют магнитные возмущения средней интенсивности в среду, 12 мая. Они могут повлиять на самочувствие украинцев не лучшим образом. Подготовьтесь!

Солнечная погода 12 мая          

  • Вероятность магнитных бурь – 35%;     
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

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Магнитные бури способны вызывать ухудшения состояния здоровья, например, скачки давления, мигрени и приступы апатии. Желательно в дни бурь побольше отдыхать, восстанавливаться, избегать стрессов и достаточно спать. Ложитесь пораньше, а утро начинайте с легкой бодрящей гимнастики, советуют врачи. 

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