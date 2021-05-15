Магнитные бури сегодня 15 мая
15 мая 2021 00:10
Магнитные бури 15 мая 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 15 мая?
магнитные возмущения, наконец, прекратят донимать украинцев, обстановка стабилизируется.
Солнечная погода 15 мая
- Вероятность магнитных бурь – 35%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, поэтому во время возмущений врачи рекомендуют избегать физических нагрузок, стрессов и регулярно следить за состоянием здоровья. Среди побочных эффектов магнитных бурь могут быть скачки давления и мигрени.
Напомним,