Магнитные бури сегодня 15 мая

15 мая 2021 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня 15 мая
Магнитные бури 15 мая 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 15 мая?

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Период неблагоприятной геомагнитной обстановки с регулярными возмущениями магнитного поля подходит к концу. Синоптики информируют, что в субботу, 15 мая, магнитные возмущения, наконец, прекратят донимать украинцев, обстановка стабилизируется. 

Солнечная погода 15 мая            

  • Вероятность магнитных бурь – 35%;      
  • Солнечные пятна отсутствуют.    

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! 

Магнитные бури оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, поэтому во время возмущений врачи рекомендуют избегать физических нагрузок, стрессов и регулярно следить за состоянием здоровья. Среди побочных эффектов магнитных бурь могут быть скачки давления и мигрени.

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

Что произойдет с организмом, если постоянно употреблять изюм
ЗОЖ

Что произойдет с организмом, если постоянно употреблять изюм
Названы продукты, употребление которых приводит к болезням сердца
ЗОЖ

Названы продукты, употребление которых приводит к болезням сердца
Длительный сон может быть признаком заболевания
ЗОЖ

Длительный сон может быть признаком заболевания
Названы знаки китайского гороскопа, которые к концу мая обретут богатство
Гороскопы

Названы знаки китайского гороскопа, которые к концу мая обретут богатство

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.05.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 10 выпуске от 07.05.2021
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 13.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK