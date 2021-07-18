Лунный гороскоп на 18 июля 2021 года для знаков Зодиака

18 июля 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 18 июля 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 июля 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона максимально благоприятный для творчества и интеллектуальной работы. Вы сможете проявить себя с наилучшей стороны, поэтому не откладывайте важные дела на потом.

Используйте энтузиазм, появившийся утром, на 100%. 

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Наступил восьмой лунный день, астрологи подчеркивают, что он считается подходящим для осуществления любых замыслов. Чем хотите заняться? Вселенная обязательно поддержит вас и поможет все реализовать.

Старайтесь расходовать силы на важные вещи.

Напомним,    

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