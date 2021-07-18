Лунный гороскоп на 18 июля 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 18 июля 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

Период лунного Скорпиона максимально благоприятный для творчества и интеллектуальной работы. Вы сможете проявить себя с наилучшей стороны, поэтому не откладывайте важные дела на потом.

Используйте энтузиазм, появившийся утром, на 100%.

Наступил восьмой лунный день, астрологи подчеркивают, что он считается подходящим для осуществления любых замыслов. Чем хотите заняться? Вселенная обязательно поддержит вас и поможет все реализовать.

Старайтесь расходовать силы на важные вещи.

Напомним,