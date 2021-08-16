Магнитные бури 16 августа 2021 в Украине

16 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 16 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 16 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 16 августа?

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Синоптики Лаборатории рентгеновской астрономии солнца сообщают, что в понедельник, 16 августа, магнитные возмущения усилятся и приобретут статус слабой магнитной бури. Это может повлиять на самочувствие людей. 

Солнечная погода 16 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Помните, что магнитные бури усложняют работу сердечно-сосудистой системы человека. Из-за этого и появляются дискомфортные состояния, например, головная боль, скачки давления и другие неприятные ощущения. В дни бурь нежелательно заниматься активной физической работой.

Напомним,

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