Магнитные бури 16 августа 2021 в Украине
16 августа 2021 00:10
Магнитные бури 16 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 16 августа?
магнитной бури. Это может повлиять на самочувствие людей.
Солнечная погода 16 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Помните, что магнитные бури усложняют работу сердечно-сосудистой системы человека. Из-за этого и появляются дискомфортные состояния, например, головная боль, скачки давления и другие неприятные ощущения. В дни бурь нежелательно заниматься активной физической работой.
Напомним,