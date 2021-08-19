Назван самый распространенный знак Зодиака на Земле

19 августа 2021 14:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Назван самый распространенный знак Зодиака на Земле
Назван самый распространенный знак Зодиака на Земле
pixabay.com

К сожалению, астрологи обладают лишь приблизительными данными, поскольку масштабные социологические опросы по этой теме еще не проводились.

Самый распространенный знак на планете — Дева

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Если вы родились под знаком Зодиака Дева, знайте, у вас много единомышленников! На этот знак приходится около 9,6%.

Учитывая, что Девы отличаются рациональностью, практическим складом ума, они хорошо организованы и обожают порядок, можно с уверенностью сказать, что это люди, которые нужны нашему миру для предотвращения хаоса.  

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На втором месте по распространенности оказался Скорпион (9,4%). Скорпионы представляю собой воплощение самых разных творческих талантов, однако они также упрямы и вспыльчивы. 

К слову, меньше всего на Земле Водолеев, гениев не должно быть много. 

Напомним.

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