Назван самый распространенный знак Зодиака на Земле

К сожалению, астрологи обладают лишь приблизительными данными, поскольку масштабные социологические опросы по этой теме еще не проводились.

Самый распространенный знак на планете — Дева

Если вы родились под знаком Зодиака Дева, знайте, у вас много единомышленников! На этот знак приходится около 9,6%.

Учитывая, что Девы отличаются рациональностью, практическим складом ума, они хорошо организованы и обожают порядок, можно с уверенностью сказать, что это люди, которые нужны нашему миру для предотвращения хаоса.

На втором месте по распространенности оказался Скорпион (9,4%). Скорпионы представляю собой воплощение самых разных творческих талантов, однако они также упрямы и вспыльчивы.

К слову, меньше всего на Земле Водолеев, гениев не должно быть много.

Напомним.