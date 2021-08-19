Назван самый распространенный знак Зодиака на Земле
19 августа 2021 14:45
Назван самый распространенный знак Зодиака на Земле
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К сожалению, астрологи обладают лишь приблизительными данными, поскольку масштабные социологические опросы по этой теме еще не проводились.
Самый распространенный знак на планете — Дева
Учитывая, что Девы отличаются рациональностью, практическим складом ума, они хорошо организованы и обожают порядок, можно с уверенностью сказать, что это люди, которые нужны нашему миру для предотвращения хаоса.
К слову, меньше всего на Земле Водолеев, гениев не должно быть много.
Напомним.