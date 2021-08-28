Лунный гороскоп на 28 августа 2021 года для знаков Зодиака
28 августа 2021 00:10
Лунный гороскоп на 28 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Тельца благоволит разноплановым финансовым начинаниям, операциям и сделкам. Вы сможете заработать, если вложитесь в ценные бумаги. Хорошо продвигаются и сделки, связанные с недвижимостью.
На пути к успеху может встать лень и желание отложить все на завтра.