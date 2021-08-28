Лунный гороскоп на 28 августа 2021 года для знаков Зодиака

28 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 28 августа 2021 года для знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 августа 2021 года для знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца благоволит разноплановым финансовым начинаниям, операциям и сделкам. Вы сможете заработать, если вложитесь в ценные бумаги. Хорошо продвигаются и сделки, связанные с недвижимостью.

На пути к успеху может встать лень и желание отложить все на завтра. 

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Наступил двадцатый лунный день, он считается идеальным для практик, направленных на очищение мыслей и тренировки силы духа. Желательно провести хотя бы какое-то время в уединении, в коллективе очень легко и быстро будут разгораться конфликты. 

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