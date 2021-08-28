Лунный гороскоп на 28 августа 2021 года для знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 августа 2021 года для знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца благоволит разноплановым финансовым начинаниям, операциям и сделкам. Вы сможете заработать, если вложитесь в ценные бумаги. Хорошо продвигаются и сделки, связанные с недвижимостью.

На пути к успеху может встать лень и желание отложить все на завтра.

Наступил двадцатый лунный день, он считается идеальным для практик, направленных на очищение мыслей и тренировки силы духа. Желательно провести хотя бы какое-то время в уединении, в коллективе очень легко и быстро будут разгораться конфликты.