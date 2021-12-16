Лунный гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

Период лунного Тельца отвечает за материальную стабильность и достаток. Возрастает вероятность получения в этот день как запланированной прибыли, так и неожиданных приятных денежных поступлений.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью и имущественными вопросами в целом.

Наступил двенадцатый, его астрологи советуют посвятить романтичным и дружеским отношениям. Будьте осторожны с эмоциями, несдержанность может привести к конфликтам в деловой сфере. День подходит для добрых дел и благотворительности.

Напомним,