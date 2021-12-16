Лунный гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

16 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца отвечает за материальную стабильность и достаток. Возрастает вероятность получения в этот день как запланированной прибыли, так и неожиданных приятных денежных поступлений.

Хорошо продвигаются дела, связанные с недвижимостью и имущественными вопросами в целом. 

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Наступил двенадцатый лунный день, его астрологи советуют посвятить романтичным и дружеским отношениям. Будьте осторожны с эмоциями, несдержанность может привести к конфликтам в деловой сфере. День подходит для добрых дел и благотворительности. 

Напомним,

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