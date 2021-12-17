Лунный гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

17 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

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Период лунных Близнецов считается благоприятным для получения новой информации, коротких поездок, быстрых дел. Не стоит ввязываться в ближайшие дни в проекты, которые требуют максимум сил и длительного вовлечения.

Хорошее время для проведения деловых переговоров. Покупку недвижимости стоит отложить на другой период. 

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Наступил тринадцатый лунный день, он покажет, насколько ваша деятельность соответствует реальному опыту и знаниям. Не исключено, что некоторые люди решат, что достойны большего. Главное, не принимать решения на эмоциях, старайтесь все обдумать. 

Напомним,

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