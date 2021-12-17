Лунный гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
17 декабря 2021 00:20
Лунный гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунных Близнецов считается благоприятным для получения новой информации, коротких поездок, быстрых дел. Не стоит ввязываться в ближайшие дни в проекты, которые требуют максимум сил и длительного вовлечения.
Хорошее время для проведения деловых переговоров. Покупку недвижимости стоит отложить на другой период.
Напомним,