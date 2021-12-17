Лунный гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 17 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов считается благоприятным для получения новой информации, коротких поездок, быстрых дел. Не стоит ввязываться в ближайшие дни в проекты, которые требуют максимум сил и длительного вовлечения.

Хорошее время для проведения деловых переговоров. Покупку недвижимости стоит отложить на другой период.

Наступил тринадцатый, он покажет, насколько ваша деятельность соответствует реальному опыту и знаниям. Не исключено, что некоторые люди решат, что достойны большего. Главное, не принимать решения на эмоциях, старайтесь все обдумать.

Напомним,