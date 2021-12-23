Лунный гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

Период лунного Льва связан с усиленной тягой к развлечениям и общению. В эти дни увесилительные заведения получают большую прибыль. Но не стоит бездумно тратить свои средства, отправляясь, например, в казино.

Склонность к авантюрам может сыграть против вас.

Наступил девятнадцатый, в идеале его необходимо провести дома. Если же вы не можете позволить себе весь день находиться в родных стенах, то следует избегать людных мест. Свободное время специалисты советуют посвятить очищению головы от лишних мыслей.

Напомним,