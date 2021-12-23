Лунный гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
23 декабря 2021 08:35
Лунный гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Лев.
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Льва связан с усиленной тягой к развлечениям и общению. В эти дни увесилительные заведения получают большую прибыль. Но не стоит бездумно тратить свои средства, отправляясь, например, в казино.
Склонность к авантюрам может сыграть против вас.
Напомним,