Лунный гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

23 декабря 2021 08:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Лев.

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Период лунного Льва связан с усиленной тягой к развлечениям и общению. В эти дни увесилительные заведения получают большую прибыль. Но не стоит бездумно тратить свои средства, отправляясь, например, в казино. 

Склонность к авантюрам может сыграть против вас.

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Наступил девятнадцатый лунный день, в идеале его необходимо провести дома. Если же вы не можете позволить себе весь день находиться в родных стенах, то следует избегать людных мест. Свободное время специалисты советуют посвятить очищению головы от лишних мыслей.

Напомним,

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