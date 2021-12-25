Лунный гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

25 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы считается благоприятным для решения проблем, касающихся образа жизни, здоровья или питания. Если вы сегодня откажитесь от вредной привычки, то сможете окончательно избавиться от нее.

Кропотливая работа продвигается хорошо, можно подводить бухгалтерские итоги.  

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Наступил двадцатый лунный день, он пройдет отлично, если вы сможете продемонстрировать эмоциональную отстраненность во время напряженных моментов. Не включайтесь в ситуации, требующие мощной эмоциональной реакции.

Тщательно распределяйте свои расходы!

Напомним,

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