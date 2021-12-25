Лунный гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
25 декабря 2021 00:10
Лунный гороскоп на 25 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Дева.
лунной Девы считается благоприятным для решения проблем, касающихся образа жизни, здоровья или питания. Если вы сегодня откажитесь от вредной привычки, то сможете окончательно избавиться от нее.
Кропотливая работа продвигается хорошо, можно подводить бухгалтерские итоги.
Тщательно распределяйте свои расходы!
Напомним,