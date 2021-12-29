Лунный гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака

29 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона считается временем для принятия самых ответственных решений. Вага мыслительная деятельность улучшается, а концентрация находится на высоком уровне. Это поможет вам избежать ошибок при принятии решений.

Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

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Наступил двадцать пятый лунный день, он благоприятен для торговых дел, судов, переездов и командировок. Астрологи отмечают, что хорошим досугом станут неспешные дела, которые помогут вам сконцентрироваться на духовных проблемах. 

Напомним,

знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.    
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?

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