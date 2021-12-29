Лунный гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
29 декабря 2021 00:10
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 29 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Луна находится в знаке Зодиака Скорпион.
Период лунного
Скорпиона считается временем для принятия самых ответственных решений. Вага мыслительная деятельность улучшается, а концентрация находится на высоком уровне. Это поможет вам избежать ошибок при принятии решений.
Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.
Наступил двадцать пятый лунный день, он благоприятен для торговых дел, судов, переездов и командировок. Астрологи отмечают, что хорошим досугом станут неспешные дела, которые помогут вам сконцентрироваться на духовных проблемах.
Напомним,
знаки Зодиака, которые уничтожат вас своим занудством.
у кого из знаков Зодиака самое крепкое здоровье?