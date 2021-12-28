Восточный гороскоп на 2022 год для Лошади

28 декабря 2021 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Восточный гороскоп на 2022 год для Лошади
Восточный гороскоп на 2022 год для Лошади
pixabay.com

Представляю вашему вниманию Гороскоп на 2022 по году рождения Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Год пройдет под знаком везения 

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В 2022 году вам выпадет уникальная возможность реализовать свои мечты.

Дело в том, что Тигр, являющийся покровителем следующего года, проявляет к вам благосклонность.

Он обязательно постарается помочь вам буквально со всеми затеянными делами.

Главное, не надеяться, что для достижения успеха не придется прикладывать усилий вообще. Ведь ленивых Тигр не любит.

Впрочем, вам это не грозит, вы профессионал, умеете быстро и решительно реагировать, что и позволит стать лучшим.

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В этом году не здавайтесь, но давайте себе возможность хорошенько отдохнуть перед каждым новым броском, чтобы не выбиться из сил до завершения дистанции!

Напомним,

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