Лунный гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака

6 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб, к сожалению, связан с ослаблением умственной концентрации. Скорее всего, у вас возникнет непреодолимое желание фантазировать и мечтать, а рутинные дела придется отодвинуть на какое-то время. 

Активный отдых, увлекательное путешествие будут прекрасными вариантами досуга.

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Наступил пятый лунный день, нежелательно сегодня пренебрегать долговыми обязательствами и принципами. Нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний.

Следует проявить максимальную сознательность.

Напомним,

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