Лунный гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Луна находится в знаке Зодиака Рыбы.

Период лунных Рыб, к сожалению, связан с ослаблением умственной концентрации. Скорее всего, у вас возникнет непреодолимое желание фантазировать и мечтать, а рутинные дела придется отодвинуть на какое-то время.

Активный отдых, увлекательное путешествие будут прекрасными вариантами досуга.

Наступил пятый лунный день, нежелательно сегодня пренебрегать долговыми обязательствами и принципами. Нерешительность и сомнительность могут привести к весьма существенным изменениям ваших планов и поставить крест на достижении ранее запланированных начинаний.

Следует проявить максимальную сознательность.

Напомним,