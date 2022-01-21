Лунный гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков Зодиака

21 января 2022 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 января 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Луна находится в знаке Зодиака Дева.

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Период лунной Девы предназначен для выполнения кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Все направления деятельности в сфере финансов продвигаются хорошо. Вы получите быстрое материальное вознаграждение. 

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.  

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Наступил девятнадцатый лунный день, он считается критическим. Желательно избегать людных мест, посвятить время очищению организма или мыслей. Не стоит сегодня проявлять гордыню, рекомендуется к любому делу подходить с максимально объективной оценкой. 

Напомним, 

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