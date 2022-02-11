Гороскоп на 12 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

11 февраля 2022 20:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 12 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 12 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 12. 02. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 12 февраля 2022 году, субботу.

Знак месяца — Водолей.        

Гороскоп Овен. Субботу желательно посвятить домашним делам, оплате счетов, уборке. 

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Гороскоп Телец. Выходные предназначены для отдыха, бейте себя по рукам, если подойдете к работе.

Гороскоп Близнецы. Вашим личным антидепрессантом станут близкие люди. 

Гороскоп Рак. Не ввязывайтесь в чужие конфликты, не пытайтесь никого помирить. 

Гороскоп Лев. Разлады в семье следует решать компромиссами, иначе вы лишь сильнее поссоритесь.

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Гороскоп Дева. Астрологи предлагают  вам один день посвятить себе, будут это спа-процедуры или прогулка по городу, решать вам.

Гороскоп Весы. Не бойтесь сделать в отношениях первый шаг, вас уже заждались.

Гороскоп Скорпион. О, этот день подарит вам уникальный набор вдохновения и трудолюбия. Используйте его по максимуму.

Гороскоп Стрелец. В этот день не стоит заниматься сложными или ответственными делами. 

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Гороскоп Козерог.  Специалисты призывают вас не бередить раны, не затевать дома тяжелые разговоры, для них время не настало.

Гороскоп Водолей. Старайтесь побольше времени провести среди людей, они насытят вас позитивной энергией. 

Гороскоп Рыбы. Все будет получаться при условии, что вы посвятите время планированию. 

Напомним, 

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