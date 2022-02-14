Гороскоп Павла Глобы на 15 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

14 февраля 2022 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп Павла Глобы на 15 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 15 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Павел Глоба подготовил гороскоп на 15.02.2022 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 15 февраля 2022 года, вторник. 

Знак месяца — Водолей.       

Гороскоп Павла Глобы Овен. День может быть напряженным, наполненным спорами и надобностью отстаивать свои интересы. 

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Гороскоп Павла Глобы Телец. День будет максимально нейтральным, если будете держать себя в руках. Нельзя давать выход негативу.

Гороскоп Павла Глобы Близнецы. Новые люди в вашем окружении могут открыть для вас новые горизонты. 

Гороскоп Павла Глобы Рак. Вы можете поругаться со многими из-за раздражения, которое с конкретными людьми даже не связано. 

Гороскоп Павла Глобы Лев. Глоба предупреждает, что может появиться недоброжелатель, который поставит под сомнение ваш авторитет.

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Гороскоп Павла Глобы Дева. Не исключены серьезные и даже судьбоносные повороты, которые вынудят вас принимать быстрые решения. 

Гороскоп Павла Глобы Весы. День может принести много странностей, на неоднозначные вещи лучше не реагировать сразу, не проанализировав их.

Гороскоп Павла Глобы Скорпион. Весь день вы будете заняты делами, тем приятнее будет вечером оказаться в кругу близких. 

Гороскоп Павла Глобы Стрелец. Из-за того, что события будут идти не по плану, вам придется довольно часто и много удивляться. 

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Гороскоп Павла Глобы Козерог. День будет иметь двойственную структуру, вы найдете в нем как позитив, так и негатив. 

Гороскоп Павла Глобы Водолей. Вероятны проблемы с психологическим состоянием и настроением.

Гороскоп Павла Глобы Рыбы. Желательно провести день на шоппинге, покупки будут удачными!

Напомним, 

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