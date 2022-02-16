Гороскоп Павла Глобы на 17 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

16 февраля 2022 15:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп Павла Глобы на 17 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 17 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Павел Глоба подготовил гороскоп на 17.02.2022 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 17 февраля 2022 года, четверг.

Знак месяца — Водолей.        

Гороскоп Павла Глобы Овен. В вашей жизни могут произойти небольшие неприятности, не реагируйте на них бурно. 

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Гороскоп Павла Глобы Телец. Скорее всего, придется львиную долю времени провести за отстаиванием своих принципов и интересов.

Гороскоп Павла Глобы Близнецы. Не бойтесь сказать человеку прямо, что он вас не интересует. 

Гороскоп Павла Глобы Рак. В общении с друзьями могут возникать недопонимания, из-за которых вы от их присутствия быстро устанете.

Гороскоп Павла Глобы Лев. Первая половина дня будет щедра на подарки, а к вечеру жизнь пойдет своим чередом. 

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Гороскоп Павла Глобы Дева. Самообразование еще никому не вредило, тем более, вы и сами давно хотели заняться им, верно?

Гороскоп Павла Глобы Весы. Сегодня вы не должны идти на поводу у своих желаний, не думая о возможных последствиях. 

Гороскоп Павла Глобы Скорпион. Глоба предупреждает, что вы можете получить информацию, которая вас дезориентирует на какое-то время.

Гороскоп Павла Глобы Стрелец. День пролетит очень быстро, времени для себя почти не будет. 

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Гороскоп Павла Глобы Козерог. Не планируйте ничего важного на вторую половину дня, вы понадобитесь близким. 

Гороскоп Павла Глобы Водолей. Наступает еще один день, максимально благоприятный для творческого процесса!

Гороскоп Павла Глобы Рыбы. Возможно, вы воюете с ветряными мельницами? Оцените свои приоритеты снова.

Напомним, 

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