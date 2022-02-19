Гороскоп на 20 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

19 февраля 2022 15:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 20 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 20 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 20. 02. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 20 февраля 2022 году, воскресенье. 

Знак месяца — Водолей.           

Гороскоп Овен. Попробуйте сегодня изменить тактику работы для достижения больших результатов.

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Гороскоп Телец. Советы, полученные сегодня, придется тщательно фильтровать, одни будут настоящими жемчужинами, а другие навредят.

Гороскоп Близнецы. Поездка за город с другом или партнером поможет убрать плохое настроение. 

Гороскоп Рак. Сегодня нежелательно переедать, а также злоупотреблять алкогольными напитками.

Гороскоп Лев. Ради себя самого вам придется выйти из зоны комфорта, но зато по итогу вы получите даже больше, чем рассчитывали. 

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Гороскоп Дева. Есть смысл сегодня просмотреть старые дела, провести работу над ошибками, чтобы эффективнее работать в будущем.

Гороскоп Весы. Не отталкивайте людей, которые решили сделать первый шаг к примирению. 

Гороскоп Скорпион. Воскресенье может быть тяжелым из-за вашего нестабильного настроения, исключать конфликты нельзя. 

Гороскоп Стрелец. Творческая энергия на подъеме, пользуйтесь возможностью создать что-то особенное. 

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Гороскоп Козерог. В этот день вам необходимо быть в гармонии со своими мыслями и желаниями, иначе могут быть срывы. 

Гороскоп Водолей. День не подходит для работы, зато отдохнуть вы сможете полноценно и продуктивно, так сказать.

Гороскоп Рыбы. Для вас сейчас главным должно быть восстановление сил. 

Напомним, 

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