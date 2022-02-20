Гороскоп на 21 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

20 февраля 2022 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 21 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 21. 02. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 21 февраля 2022 году, понедельник.

Знак месяца — Водолей.           

Гороскоп Овен. Все неприятности будут временными, не отчаивайтесь. 

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Гороскоп Телец. Будьте внимательнее к словам, помните, что даже у сказанного есть последствия. 

Гороскоп Близнецы. Сегодня можно и нужно пробовать что-то новое и давно желанное. 

Гороскоп Рак. Сегодня обстоятельства позволят вам поговорить с любимым человеком по душам. 

Гороскоп Лев. Не стоит игнорировать свои слабые места, если есть хронические заболевания, не забывайте регулярно проходить обследования.

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Гороскоп Дева. Сегодня вы можете ощутить непривычно яркую влюбленность по отношению к новому человеку в вашей жизни. 

Гороскоп Весы. Если вы не экстраверт, не забывайте заряжать батарейки наедине с собой. 

Гороскоп Скорпион. Наступает поворотный момент, желательно понять, в каком направлении вы хотите двигаться.

Гороскоп Стрелец. Регулярно меняя маски, можно потерять самого себя, напоминают астрологи. 

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Гороскоп Козерог. В понедельник у вас будет повод для празднования, и касаться он будет карьерных успехов. 

Гороскоп Водолей. Не тот день, когда отрицание очевидного или неизбежного вам поможет. 

Гороскоп Рыбы. Не забудьте свериться с главными целями на этот год, некоторые из них желательно уже начать выполнять. 

Напомним, 

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