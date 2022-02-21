Гороскоп Павла Глобы на 22 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

21 февраля 2022 14:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп Павла Глобы на 22 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 22 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Павел Глоба подготовил гороскоп на 22.02.2022 для всех знаков Зодиака!

Узнайте свой гороскоп на 22 февраля 2022 года, вторник.

Знак месяца — Водолей.        

Гороскоп Павла Глобы Овен. Начинается благоприятный период, наступает время для любви и романтики. 

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Гороскоп Павла Глобы Телец. Прислушайтесь к себе и заручитесь поддержкой людей, которые искренне верят в вас и ваши задумки. 

Гороскоп Павла Глобы Близнецы. День ознаменуется сразу несколькими приключениями. Вы готовы к развлечениям?

Гороскоп Павла Глобы Рак. Вашей козырной картой станет терпение в тех ситуациях, когда у других уже будут сдавать нервы. 

Гороскоп Павла Глобы Лев. Не стоит отставлять в подвешенном состоянии вопросы, которые портят ваши с партнером взаимоотношения.

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Гороскоп Павла Глобы Дева. Исключать сложные разговоры со своей половинкой нельзя, но скандалом они точно не завершатся. 

Гороскоп Павла Глобы Весы. Хорошее время для самореализации с проектом или делом, которому вы уже давно посвящали свое время.

Гороскоп Павла Глобы Скорпион. Размолвка с любимым человеком не должна стать поводом для флирта с кем-то другим, предупреждает Глоба.

Гороскоп Павла Глобы Стрелец. В личной жизни открываются радужные перспективы, не пропустите своего человека!

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Гороскоп Павла Глобы Козерог. Вторник не будет днем, походящим для разного рода экстримов и риска. Запомните это!

Гороскоп Павла Глобы Водолей. Вам следует мудро распоряжаться своими деньгами, чтобы не пришлось занимать.

Гороскоп Павла Глобы Рыбы. На семейном совете вам необходимо высказать свое мнение, если вы с чем-то не согласны. 

Напомним, 

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