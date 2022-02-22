Гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака

22 февраля 2022 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 23 февраля 2022 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Астрологи подготовили гороскоп на 23. 02. 2022!

Узнайте свой гороскоп на 23 февраля 2022 года, среду.

Знак месяца — Водолей.            

Гороскоп Овен. День будет насыщенным, но ваша активность, скорее всего, будет связана с работой. 

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Гороскоп Телец. Прекратите откладывать важные дела на завтрашний день, именно сегодня вы можете и начать, и закончить их!

Гороскоп Близнецы. Вы без проблем сможете расположить к себе любого собеседника.

Гороскоп Рак. Скорее всего, сегодня на ваши плечи ляжет ответственность по принятию важного решения для всей семьи.

Гороскоп Лев. Не бойтесь отрываться и рисковать, если ощущаете в этом потребность. 

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Гороскоп Дева. Астрологи предупреждают, что неприятности могут сопровождать любые финансовые операции в этот день. 

Гороскоп Весы.  Вы должны думать прежде всего о своем комфорте, не исключено, что на работе кто-то уже задумал сесть вам на шею.

Гороскоп Скорпион. У вас получится сдвинуть в нужную сторону отношения, которые давно уже не двигались. 

Гороскоп Стрелец. У вас сегодня все будет идти как по маслу, поэтому не теряйте времени зря и работайте над самыми важными целями!

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Гороскоп Козерог. Уделите внимание своим заветным желаниям. Решите для себя, чего хотите. И затем начните действовать.

Гороскоп Водолей. Выпустить пар помогут занятия спортом, уж лучше физическая активность, чем скандалы.

Гороскоп Рыбы. Не паникуйте, если события будут развиваться быстро. Главное, найти время сесть и все обдумать!

Напомним, 

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